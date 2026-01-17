『響け！ユーフォニアム』シリーズ完結編、主要メンバー17人大集合 新ビジュアル公開
シリーズ完結編となる映画『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編（4月24日全国公開）の第2弾キービジュアルが17日、神奈川・相模女子大学グリーンホールで行われた『響け！ユーフォニアム』公式吹奏楽コンサートにて公開された。
【動画】シリーズ完結編『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』予告
第2弾キービジュアルは主要メンバー17人が描かれた。演奏シーンを主体とした部員たちの真剣な表情、精巧に描かれた楽器の数々、そして背景には北宇治高校吹奏楽部が目指す全国大会の会場"名古屋国際会議場センチュリーホール"がそびえる、力強いビジュアルとなっており、本作への期待がより一層高まる。
あわせて、TRUEによる主題歌「ToCoda」とオリジナルサウンドトラックが、映画の公開日でもある4月24日に発売されることが発表された。数量限定での発売で、EPサイズ紙ジャケット仕様となっている。ジャケットにはアニメの描き下ろしイラストが使用される。また、あす18日午前0時より「ToCoda」の先行配信が決定しているほか、きょうの定期演奏会内で公開されたアニメーションMVが18日午後8時にYouTubeにてプレミア公開される。
オリジナルサウンドトラックは【初回限定盤】と【通常盤】の2形態での発売。【初回限定盤】はキャンバスボード風EPサイズジャケット仕様となっている。こちらも両形態のジャケットにはアニメの描き下ろしイラストが使用される。
『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズ。2015年4月にテレビアニメ1期の放送を開始してから、テレビアニメを3期、劇場版や特別編、スピンオフ映画など5本を制作し、今年で10周年を迎えた。そしてこの『最終楽章 響け！ユーフォニアム』にて堂々の完結となる。美しく色鮮やかな映像や楽曲、コンクールで全国金賞を目指し切磋琢磨する北宇治高校吹奏楽部のひたむきな姿が視聴者に大きな感動を与え、話題となった。
