追い込まれたギャンブル好き芸人からボソリとこぼれ落ちた“弱気すぎる一言”に即ツッコミ。冷静沈着なポーカー世界女王も思わず爆笑してしまうやり取りが話題となった。

【映像】美人プロも爆笑…追い込まれた芸人の“弱気すぎる一言”

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第5回が1月10日に放送。

前回大会でポーカー初心者ながら好成績を収めたギャンブル好き芸人・岡野陽一は、今大会は予選で敗れ、敗者復活戦にまわっていた。前回の勢いはやや失われ、このシーンでもハートの「AJ」という強力なカードを持ちながら、周りのプレーに対して疑心暗鬼になってしまう。

隣に座る元AKB48・大家志津香スペードの「J」「10」で2500点のベットを行うと、岡野は長考の末、同額をベット（コール）。その際、ディーラーに「お釣りをください…」と、か細い声で申告。その様子を見た平成ノブシコブシ・吉村崇は「なけなしの金でタバコ買いに来た（人）？」とツッコむと、同卓のポーカー世界女王・岡本詩菜らも思わず爆笑していた。

なお勝負は、大家のオールイン（手持ちチップを全額ベット）に岡野が「嘘ついてる」と乗ってしまい、カードの役で逆転された岡野がチップ全額を失い敗退。岡野は「嘘を暴いて勝ちたかった」と勇み足となったことを後悔していた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）