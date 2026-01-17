河村真木子「SALON AWARD 2025-2026」で4年連続大賞受賞、「メンバーの皆さんのやりたいを“なるはや”で実現する」
オンラインサロンの祭典、DMMオンラインサロン「SALON AWARD 2025-2026」が開催された。オンラインサロン大賞には河村真木子氏が主宰する「Holland Village Private Community」が選ばれ、4年連続での大賞受賞となった。
【写真】河村真木子「運動の有無が、40代の美しさに表れる」宅トレでのトレーニングを明かす
受賞に際し、河村氏は「ありがとうございます。４年目ということで感無量です。連続受賞とても嬉しいです。私１人の力ではなく、サロンのメンバーみなさんに助けられてここまで来ることができました。サロンメンバーがやりたいというリクエストに応えてきたら、こうなったという形なので、メンバーの皆さんのやりたいを“なるはや”で実現することを心がけてきました。オンラインサロンのカリスマではなくて、運営者として、サロンの皆さんがやりたいことをこのコミュニティでどれだけ叶えられるかを今後も考えていきたいと思います」とコメントした。
今回のアワードは、DMMオンラインサロンがスタートして10周年の節目となる。授賞式にて事業部長の豊好竜弥氏は、「クイズ大会や交流会などもあり、サロンオーナー同士、新たな繋がりを深める機会になったのではないかと思います。DMMオンラインサロンは2026年で10周年になります。DMM側としてもサービス面やプロダクト、集客の支援、10周年らしいサポートができればと思っております」と総評した。
■DMMオンラインサロン「SALON AWARD 2025-2026」受賞者
オンラインサロン大賞：コンテンツ充実度、コミュニティ内環境、売上流通額など、全ての観点で、高品質なサロンに贈られる賞
「Holland Village Private Community」河村真木子
新人賞：2025年に開設されてすぐに盛り上がり、一定の成功を見せたサロンへ贈られる賞
「NeRoLi herb」植物療法士 菅原あゆみ
ビジネス部門賞：ビジネスの観点からコミュニティを活用し、価値を創造したサロンへ贈られる賞
「大井川鐵道ファンクラブ」大井川鐵道株式会社
エンゲージメント賞：オーナー・会員間、および会員同士のコミュニケーションが活発なサロンに贈られる賞
「あんずまろんさろん」あんずまろん
ユニーク賞：独特なトピックを扱い魅力溢れるサロンに贈られる賞
「消防・防災を学べるコミュニティ」消防戦術探究会（FTET:フテット）
ソーシャルインパクト賞：活動を通じて、顕著な社会的価値を生み出したサロンに贈られる賞
「授業てらす」授業てらす
