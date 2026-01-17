¡ÎÆÃ½¸¡¿ËÌÃæÊÆWÇÕ¡¦Í×ÃíÌÜ¤Î37¿Í 01¡Ï½é¤ÎWÇÕ¤ÇÎò»Ë¤ò¹ï¤á¡ª¡¡U-22¤Î¼ã¤ºÍÇ½14¿Í
¡¡»Ë¾åºÇÂ¿48¤«¹ñ¤¬»²²Ã¤¹¤ëËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ£×ÇÕ¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡¢¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥¶¥¤¡¼¥ë¡¦¥¨¥á¥ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¡¢¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¤Ê¤É¤¹¤Ç¤Ë¥á¥¬¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ã¤ºÍÇ½¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂåÉ½¤Ç¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ç¸ùÌ¾¤òÎ©¤Æ¤ë¤À¤í¤¦14Ì¾¤ÎU-22¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¥ä¥Þ¥ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¡¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤Ï±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê/18ºÐ¡Ë¤Ï½é½Ð¾ì¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£EURO2024¤Ç¤Ï1ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ºÇÍ¥½¨¼ã¼êÁª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡££×ÇÕ²¤½£Í½Áª¤Ï¥±¥¬¤Î¤¿¤á2»î¹ç152Ê¬¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â3¥¢¥·¥¹¥È¤À¡£¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¤¤Þ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê/18ºÐ¡Ë¤â¤¤¤ë¡£2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÉÔÆ°¤ÎCB¤È¤·¤Æ½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿1»î¹ç¤ò½ü¤¤¤ÆÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤òÌÜ»Ø¤¹²¤½£Í½Áª¤Ç¤â4»î¹ç½Ð¾ì¤ÈÃå¼Â¤Ë¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥Ð¥ë¥·¤ÏÂ¸µ¤Îµ»½ÑÎÏ¤¬¹â¤¯¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àµ³Î¤Ê¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤â½Ð¤»¤ë¡£¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¸½Âå·¿¤ÎCB¤Ç¡¢°ì¤ÄÀè¡¢Æó¤ÄÀè¤ÎÅ¸³«¤òÆÉ¤àÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¤¡£¼éÈ÷¤«¤é¹¶·â¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Î¤âÁá¤¯¡¢¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤ÆÎÉ¤·¡¢¼«Ê¬¤ÇÁ°Êý¤Ë±¿¤ó¤ÇÎÉ¤·¤À¡£¥¯¥Ð¥ë¥·¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤¬»Ö¸þ¤¹¤ë¹¶¼é¤Ç»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃÄ¹¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²ó½àÍ¥¾¡¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤ÏÊ¬¸ü¤¤Áª¼êÁØ¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢ÃæÈ×¤Ç³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥¶¥¤¡¼¥ë¡¦¥¨¥á¥ê¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó/19ºÐ¡Ë¤À¡£PSG¤Ç¤Ï2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅÓÃæ¤Ë16ºÐ¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é½ù¡¹¤ËÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¼çÎÏ¤È¤·¤ÆCLÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢º£µ¨¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¥×¥ì¥¤¤¹¤ë»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤ËÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼éÈ÷ÅªMF¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤È¤¤¤Ã¤¿ÃæÈ×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±¦SB¤â¤³¤Ê¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤Ï¤Þ¤À9»î¹ç¡ÊÀèÈ¯4¡¢¸òÂå5¡Ë¤À¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë¥¶¥¤¡¼¥ë¡¦¥¨¥á¥ê¤Ïµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤À¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¿´ÆÀ¤¿¥Ñ¥¹½Ð¤·¡£Æ°¤¤Ë¥à¥À¤¬¤Ê¤¯¡¢Æñ¤·¤¤¥×¥ì¥¤¤òÆñ¤·¤¯¤ß¤»¤Ê¤¤¡£ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ç¤â¡ÈPSG¤Î»êÊõ¡É¤Ïµ±¤¯¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¥Ë¥³¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£/20ºÐ¡Ë¤Ï¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¿ÈÄ¹193¥»¥ó¥Á¤ÎÂç·¿º¸SB¤Ç¡¢ºòµ¨½ªÈ×¤«¤é¥·¥Æ¥£¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£ºòÇ¯10·î¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¡Ê½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤·¡Ë¡¢Â³¤¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿WÇÕÍ½Áª¥»¥ë¥Ó¥¢Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤ÆÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÃæÆóÆü¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿WÇÕÍ½Áª¥é¥È¥Ó¥¢Àï¤Ë¤âÀèÈ¯¤·¡¢¤É¤Á¤é¤Î»î¹ç¤âÌµÆñ¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ç¤ÎÏ¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶·â»²²Ã¤¹¤ëº¸Íø¤¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤«¤Ä¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÊSB¤Ç¡¢¥·¥Æ¥£¤Ç¤Ï¤É¤ó¤É¤óÃæ±û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤«¤é¤à¡£¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤¬¤³¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òµá¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢º¸SB¤Ë¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£ÂåÉ½¤Ç¤Ï¤Þ¤À2»î¹ç¤·¤«¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
N¡¦¥Ñ¥¹¤¬WÇÕÏ¢ÇÆ¤ØÆ³¤¯¡¡¥»¥ì¥½¥ó¤Î±¦¤Ë¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¤¢¤ê
¡¡¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ë¤âËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ç³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëU-22¤¬£²Ì¾¤¤¤ë¡£¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥Á¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó/21ºÐ¡Ë¤Ï¼éÈ÷ÎÏ¡¢¹¶·âÎÏ¤È¤â¤Ë¹â¤¤¼éÈ÷ÅªMF¤Ç¡¢¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ê¡¼¥²¥ë¥¹¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ÆºòÇ¯10·î¡¢11·î¤ÎWÇÕÍ½Áª¤Ë4»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²¥Ü¥é¥ó¥Á¡¢3¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë½ç±þÀ¤¬¤¢¤ê¡¢3¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¤È¤¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¥ß¥Ã¥Ò¤ä¥ì¥ª¥ó¡¦¥´¥ì¥Ä¥«¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥Á¤ÏÈ½ÃÇ¡¢¥×¥ì¥¤¤È¤â¤ËÁá¤¯¡¢ÃæÈ×¤ÎÌ©½¸ÃÏÂÓ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤µ¤Ð¤¯¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡££±¥¿¥Ã¥Á¡¢2¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤ï¤·¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤ÏÀµ³Î¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ø¼Â¤«¤Ä¸¥¿ÈÅª¤Ê¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¯¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤ÎÃæÈ×¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤À¡£
¡¡¥µ¥¤¡¼¥É¡¦¥¨¥ë¡¦¥Þ¥é¡Ê¥±¥ë¥ó/19ºÐ¡Ë¤Ï¿¤ÓÀ¹¤ê¤ÇÉÝ¤µÃÎ¤é¤º¤Î±¦Íø¤¤Îº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¡¢º£µ¨¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤¹¤Ç¤Ë6ÆÀÅÀ¡Ê¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¾¡Íø¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤À¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ºòÇ¯11·î¤Î¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Î¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ë¤â¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡£Æ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¥»¥ë¥¸¥å¡¦¥Ë¥ã¥Ö¥ê¡¢¥¸¥ã¥Þ¥ë¡¦¥à¥·¥¢¥é¡ÊÉé½ýÃæ¡Ë¤Ê¤É¤â¤¤¤ë¡£¥¨¥ë¡¦¥Þ¥é¤âµ¯ÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ê¡¼¥²¥ë¥¹¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡£×ÇÕÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Ë¤â¥Ë¥³¡¦¥Ñ¥¹¡Ê¥³¥â/21ºÐ¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É/18ºÐ¡Ë¤È¤¤¤¦2¿Í¤ÎU-22¤¬¤¤¤ë¡£N¡¦¥Ñ¥¹¤Ï¶¯¤µ¤È¤¦¤Þ¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¸¥¿ÈÅª¤ËÀï¤¨¤ëº¸Íø¤¤Î¹¶·âÅªMF¤Ç¡¢ºòµ¨²ÃÆþ¤·¤¿¥³¥â¤ò¥»¥ê¥¨A¤Î10°Ì¤ËÆ³¤¡¢ºÇÍ¥½¨¼ã¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£º£µ¨¤â¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢19»î¹ç½Ð¾ì¤Ç6ÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡N¡¦¥Ñ¥¹¤Ï¤Þ¤ï¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤ß¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃæÈ×¤Ç¥à¥À¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤¬¥×¥ì¥¹¤Ë¤¤Æ¤ë¤Ê¤é¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁÇÁá¤¯¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥Ò¥é¥ê¤È¤«¤ï¤·¤Æ¥×¥ì¥¹¤ò³°¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤ÖÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢½Ä¤Ø»Å³Ý¤±¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÎÀºÅÙ¤â¹â¤¤¡£
¡¡¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤ÎÃæÈ×¤ÏÁª¼êÁØ¤¬Ê¬¸ü¤¯¡¢N¡¦¥Ñ¥¹¤Ï¤Þ¤À¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ºòÇ¯6·î¤Î¥Á¥ê¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ÆÀèÈ¯¤·¡¢1-0¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÁÇºà¤Ëµ¿¤¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥¹¥«¥í¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤ÏÂç»ö¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£N¡¦¥Ñ¥¹¤ÏÃå¼Â¤Ë¥¹¥¿¡¼¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÎÉ¼Á¤Ê¼ã¼ê¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¡¢¥ì¥¢¥ë²ÃÆþ¡¢º£µ¨½øÈ×¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥¤¥¥¤¥¤È¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆùÎ¥¤ì¡¢Â¤ÎÉÕ¤±º¬¤òÄË¤á¤ë¤Ê¤É¥±¥¬¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯11·î¾å½Ü¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤¢¤Þ¤êËþÂ¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Ç¤â9·î¤Î¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÀï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¤Î¾®µ¤Ì£¤è¤¤¥É¥ê¥Ö¥ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦»ÑÀª¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶¯Îõ¤Ê¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¡Ö¸Ä¡×¤ÎÎÏ¤ÇÆÀÅÀ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤»¤ë¡£¥ì¥¢¥ë¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀïÎóÉüµ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤È¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤À¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼/18ºÐ¡Ë¤Ï¤è¤ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ä¤ØÆÍÇË¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ÞÀ¤³¦¤Ç¥È¥Ã¥×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Û¤É¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¡¢½ÓÉÒÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢Â¸µ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤È¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç¤«¤ï¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¥·¥å¡¼¥È¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢·èÄêÎÏ¤â¹â¤¯¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë11»î¹ç5ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥»¥ì¥½¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¤ò±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¹¶·â¿Ø¤Ï¥í¥É¥ê¥´¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¢¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£Áª¼ê¤Î´é¤Ö¤ì¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£