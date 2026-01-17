プレミアリーグ第22節のファーストマッチはマンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティのマンチェスター・ダービーとなる。前半戦では第4節で激突しており、その際はホームでシティが3-0の勝利を収めた。



フィル・フォーデンが先制点を挙げ、53分、68分にアーリング・ハーランドがゴール。守備ではジャンルイジ・ドンナルンマのデビュー戦となり、ブライアン・ムベウモの強烈なボレーシュートを防いだ。





『transfermarkt』によると、これまでのマンチェスター・ダービーで最も得点を挙げたのは赤い悪魔のOBであるウェイン・ルーニー氏。現役時代に11ゴールを決め、トップに立っている。同じくシティの象徴的な選手であるセルヒオ・アグエロ氏は9ゴール。歴代4位で現役を退いた。ハーランドは今季の前半戦で2ゴールを挙げているように、ユナイテッドを得意としており、22-23シーズンの初のダービーでは3ゴール2アシストの大暴れとなった。ハーランドの今季の勢いは上々。リーグ戦では21試合で20ゴールを挙げている。ただ、フル稼働が続いており、指揮官であるペップ・グアルディオラ監督は「疲れ果てている」とノルウェー代表FWの現状に言及。アフリカネイションズカップで離脱しているオマル・マルムシュの復帰が待ち遠しいと『City xtra』でコメントしている。