「めちゃくちゃ嫌だったですね」阪神OB、鳥谷敬氏が振り返る金本政権下で“きつかった”としたキャンプメニュー「ケガのリスクが…」

鳥谷氏が過酷だったキャンプメニューを振り返った（C）産経新聞社

まもなく2月のキャンプインを迎える。各球団、ペナント制覇を目指し、鍛錬を積む時期。またこの時期だからこそ取り組めるとあって、球団独自のキャンプメニュー内容も話題を集める時期となる。

1月17日に放送された「ジャンクSPORTS」（フジテレビ系列）では球界のOBたちが自身が経験した当時のキャンプ内容を振り返った。

出演者の1人、阪神のレジェンドOBの鳥谷敬氏は金本知憲監督時代のキャンプ内容を振り返った。

「大運動会」と題して当時の思い出を振り返る中で、あるメニューがとても苦手だったとした。

それは「練習の最後に全力でバトンリレー」を行うという時代があり、また運動会のテーマソングも一緒にグラウンドで流れたことで「競争してる感がめちゃくちゃ出てくる」とした。