◆練習試合 福岡６（３―０、１―０、２―３）３藤枝（１７日、宮崎・生目の杜運動公園）＝４５分×３

Ｊ２藤枝は鹿児島キャンプ２日目を迎えた１７日、宮崎・生目の杜運動公園でＪ１福岡と練習試合（４５分×３本）を行い、３―６で敗れた。今季から就任した元日本代表の槙野智章監督（３８）の初陣は黒星スタートとなったが、３本目にはカテゴリーが上の相手に３得点。収穫も多く見られた初采配となった。

槙野ＭＹＦＣがいよいよ本格スタートだ。初の対外試合、指揮官は１本目はベンチに座って冷静に見守り、２本目以降は選手の名前を呼んで精力的に声を掛けた。合間には反省点を共有、個別にアドバイスも送った。１本目は０―３で押し込まれたが、「やられているからといってネガティブにならない。いいところは出ている。よくしていこう」と前向きに鼓舞した。

昨季Ｊ１・１２位の福岡に６失点を喫したが、「最初のゲームとしてはすごく良かった。結果はさておき、選手はどうあるべきかを考え、チャレンジできていて、エラーが多く出たのもよかった。及第点以上」と合格点を与えた。

就任会見でキャッチフレーズに「ＵＢＡＵ（奪う）」を掲げ、「引いて守って相手ミスを誘うプレーをしたくない。積極的なボールを奪いに行く守備をする」と断言した新監督。今季からチームの走力を上げるため、秋本真吾スプリントコーチを招へい。奪ったら素早く前に出てスプリントするのが今年の一つのテーマで、ショートカウンターが大きな武器になる。基本布陣は、超攻撃スタイルを築いた須藤大輔前監督（４８、現Ｊ２横浜ＦＣ監督）と同じ３―４―２―１を採用した。

この日の２本目は０―１、３本目は３―２と内容は明らかに上向いた。ＭＦ金子翔太（３０）がＰＫを決めてチーム１号。明大から新加入のＦＷ真鍋隼虎（２２）が“プロ初ゴール”を含む２得点。指揮官は「やっていく中で良くなった。前線からの守備で奪ったボールに対し、ゴールに結びつくプレーが増えた」と語った。

キャンプ中は４試合を行う予定。１８日にはＪ２いわきＦＣと鹿児島で連戦を行うが、まだ「ルーキーもベテランも横一線」と新指揮官。厳しい日程の中、頭角を表す選手が出てくることを期待する。そして、後半の２試合で「しっかりとメンバーをつくっていくという作業をしていかなければならない」と船出したチームの骨格を固めていく。（伊藤 明日香）