¡Úµð¿Í¡ÛÂçÀª¡¡Â§ËÜ¹·Âç¤Î²ÃÆþ¤Ç»É·ã¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Î²ÃÆþ¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÏÁ°Æü£±£¶Æü¤Ë³ÚÅ·¤«¤é³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Â§ËÜ¤È£³Ç¯Áí³Û£±£³²¯±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÀµ¼°¤ËÈ¯É½¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£´£³¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»£³£·£³ÅÐÈÄ¤Ç£±£²£°¾¡£¹£¹ÇÔ£´£¸¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££²£°£²£´Ç¯¤Ë¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î£³£²¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¼ÂÀÓ¤Ï½½Ê¬¤À¡£
¡¡ºòµ¨¡¢ÍÞ¤¨¤«¤é¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿ÂçÀª¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤Î°ÜÀÒ¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¥¯¥í¡¼¥¶¡¼Íè¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈàÂçÀªÀáá¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥Áè°Õ¼±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¹â¤á¤Æ¥Á¡¼¥àÎÏ¤â¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£