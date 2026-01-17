iLiFE!若葉のあ、ベレー帽×リムレスメガネで新たな魅力 美脚輝くミニ丈コーデで会場魅了【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/01/17】9人組アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）の若葉のあが17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】9人組アイドルメンバー、圧巻美脚輝くミニ丈姿
袴姿で「学生ランウェイ」初登場を果たした若葉。今回のステージでは、ミニ丈ボトムスとカーディガンを合わせたファッションで登場し、美しい脚を輝かせた。さらに、ベレー帽とリムレスメガネをオン。普段のイメージとはギャップのある姿を見せ、新たな魅力を放出した。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、4月5日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING ＆ SUMMER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。若葉のほか、きゅるりんってしてみて、のんふぃく！、MON7AをはじめとするABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーなど、総勢50人を超えるゲストがファッションショーやライブパフォーマンスでイベントを彩る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
