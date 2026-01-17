「dropping a bomb」の意味は？「爆弾を落とす」はどんな行為...！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「dropping a bomb」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは、直訳の「爆弾を落とす」から意味を連想してみてください。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「衝撃的なニュースを発表すること」でした！ 「dropping a bomb」は、「衝撃的なニュースを発表すること」を意味するフレーズ。 直訳から意味を想像しやすい比喩表現です。 「He dropped a bomb and told us he was quitting the company.」

（彼は突然「会社を辞める」と言い出して、場を凍らせた） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

