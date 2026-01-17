日本初上陸、手作りのガラスビーズネックレスも！ 注目の新作アイテム

ディテールにこだわりが宿る人気ブランドのアイテムが続々と登場。さらに、テンションの高いジュエリーブランドも初上陸。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！

スイス発の注目ジュエリーブランドが日本に初上陸！

まるで虹のような、マルチカラーのガラスビーズネックレスにテンションアップ！ アイテムはどれも、ジュネーブの工房で一つずつ手作りされている。\50,600（アグラグラ/トゥモローランド TEL. 0120-983-511）

カジュアルなTシャツをベルベット素材でほどよくドレスアップ

柔らかな光沢や、鮮やかな赤とベージュのコントラストが利いたインパクト大のラグラン。カジュアルはもちろん、きれいめに仕上げたい時にも活躍。\38,500（シモーネ ワイルド/フィルグショールーム TEL. 03-5357-8771）

フラワーモチーフを描いたエンブロイダリーがアクセントに

2WAYで楽しめるコートは、ケープを外すことで少しシックな表情に変化する。ボトムスとバランスがとりやすい、ショート丈も嬉しい。\31,900（リリー ブラウン/リリー ブラウン ルミネエスト新宿店 TEL. 03-6457-8555）

いつでもヘアを整えられる取り外し可能なコーム付き！

柔らかなカウレザーを使ったバッグは、口の部分にガラスビーズのパイピングをして、上品なきらめきをプラス。留め具はマグネット。W24×H24×マチ7cm \82,500（メルマ/フィルグショールーム）