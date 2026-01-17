オフまでセンスあふれる♡ 業界ガールの【休日の過ごし方】をお届け！

ファッションや暮らしのおしゃれセンスが抜群のガールたちは、休日の過ごし方だって素敵。そこで今回は、Rayで活躍するフォトグラファー、スタイリスト、ヘア＆メイクたちの「休日の過ごし方」をご紹介します。アウトドア派もインドア派も必見ですよ♡

業界ガールがすすめるメロウな時間 Rayで活躍するスタッフたちは休日、なにしてる？ 数多くの女性誌で活躍するフォトグラファー、スタイリスト、ヘア＆メイクの休日をちょっぴりのぞき見。やっぱり業界ガールは、オフまでセンスがあふれていました♡

Check! カメラ片手にのんびり散歩 フォトグラファー・原楓さん 街をブラブラしながら日常のときめきを見つける 「普段は、人物を撮ることが多い仕事柄、プライベートな時間は風景が撮りたくなる。配色が鮮やかな壁や不思議な形の雲。 そんな偶然見つけた日常の“可愛い”をカメラにおさめるのが好きなんです。気づけばもう8年くらい前から続けている休日のルーティンです」 街中で見かけた可愛いおうち ほっこりするものとの出会いも♡

Check! 山登り＆ハイキング ヘア＆メイク・加藤志穂さん デジタルデトックスで心も体もリセット 「デジタルな世界から少し離れたいときは、自然に癒されに山へ。登りきるまでは大変だけど、山頂の景色と達成感がすべてを忘れさせてくれる。 澄んだ空気を吸って、山頂飯を味わう時間が私にとって最高のリフレッシュです。2024年は、アイスランドで世界規模の自然を体感」 念願だった屋久島の大自然を散策 山頂飯が至福のひととき アイスランドで氷河ハイキングに挑戦！

Check! ビジュ映えする可愛いBOOK集め スタイリスト・杉本奈穂さん 置くだけで気持ちが高まるデザイン♡ 「インテリアの一部になるような海外のビジュアルブックを見つけるとつい購入しちゃいます。お部屋が可愛い空間になると、それだけで癒される。 海外旅行のときに現地で買ったり、最近は亀有のSKWAT/twelve booksがお気に入りです。本の色使いは、スタイリストとしての仕事の参考にもしています♡」 おうちにあるお気に入りの本たち

Check! 都内のギャラリー巡り フォトグラファー・aikaさん 最新カルチャーからインスピレーションをチャージ 「仕事や作品づくりで行き詰まったときは、クリエイティブのヒントを求めてギャラリーへ。1日時間があるときは『展示巡りの日』として、何軒もはしごすることもあります。 おすすめは、代官山のLAIDBUG。渋谷近郊のギャラリーは、洗練された展示が多いのが魅力」 センスが光る現代アートの数々 文／柿沼奈々子、草野咲来