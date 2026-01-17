◇WTTスターコンテンダー ドーハ(13日〜18日、カタール)

卓球のWTTスターコンテンダー ドーハでは、日本の選手たちが奮闘をみせています。

16日に行われた女子ダブルス準決勝では、佐藤瞳選手/芝田沙季選手のペアが石洵瑶選手/王暁彤選手の中国ペアに3-1で勝利。第1ゲームを失いますが、3ゲーム連取で破りました。

さらにダブルスの世界ランク5位である大藤沙月選手/横井咲桜選手のペアは、シングルスでも世界トップ10に入る蒯曼選手/陳熠選手のペアと激突。先に2ゲームを落としますが、そこから怒とうの3ゲーム連取で大逆転勝利。いずれも取ったゲームは11-9と大接戦をものにしました。日本の2組が17日の決勝に進めています。

一方、シングルスでは世界29位佐藤選手が大金星。17日、3回戦で世界4位の蒯曼選手と激突すると、鉄壁のカットプレーで3-0のストレート勝利。大金星で準々決勝進出を決めました。今大会、16日には横井選手が2回戦で世界13位の石洵瑶選手に勝利。日本勢が中国の世界上位選手に連日の勝利となっています。