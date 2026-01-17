「ノルディックスキー・ジャンプ男子Ｗ杯札幌大会」（１７日、大倉山ジャンプ競技場）

個人第１７戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、２２年北京五輪代表の中村直幹（２９）＝フライングラボラトリー＝が、１３４メートル、１３２・５メートルの合計２６３・６点で、個人戦では２２〜２３年シーズン以来３季ぶりの表彰台となる２位に入った。ミラノ・コルティナ五輪代表選考に関わる１９日までの２５〜２６年シーズンＷ杯ランキングで、日本勢３番手以内が確定。２大会連続の代表入りが濃厚となった。

１本目からヒルサイズに迫る１３４メートルのビッグジャンプで４位に付けると、２本目も１３２メートルをそろえ、こん身のガッツポーズ。札幌市出身で、幼少期から慣れ親しんだ大倉山の特性を理解したジャンプで表彰台に返り咲き、「よかった。風が変わるのも知っているし、台のリズム感の流れも頭にこびりついている」と実感を込めた。

大学卒業後に合同会社「フライングラボラトリー」を設立し、現在はスロベニアを拠点に、環境問題とも向き合う“起業家ジャンパー”だ。この日の結果で五輪代表入りは濃厚だが、「陵侑君や二階堂君みたいにリザルトを求められるかといったら自信はないし、そういうスタイルは好きじゃない。彼らの方がスター性があるし、自分は裏からひっそりの方がいいかな」と笑い、闘争心０で競技に集中するスタイルを貫いていく。

「五輪は大きなイベントの１つだけど、長いシーズンの中の１つ。淡々とやっていけばリザルトも出ると思うし、ダメならフライング（世界選手権が）あるのでそっちで挽回しようかな」と、自然体で意気込んだ。