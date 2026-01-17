新潟県で「冬に行きたい滝」ランキング！ 2位「苗名滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
一年のうちで最も冷え込みが深まるこの時期、山間部では滝全体が巨大な氷柱と化す「氷の芸術」が見頃を迎えます。防寒対策を万全にして一歩踏み出せば、春や夏とはまったく異なる、時が止まったかのような幻想的な景色が広がっています。
All About ニュース編集部では、2026年1月7〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「冬に行きたい滝（中部地方）に関するアンケート」を実施しました。その中から、新潟県で「冬に行きたい滝」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「冬は滝壺周辺が凍りつき、轟音と氷瀑が共存する迫力ある光景を間近で体感できるため」（50代男性／山口県）、「地震滝とも呼ばれる滝がどんな滝だが見てみたい」（40代女性／神奈川県）、「積雪で閉鎖される直前の氷の姿を見てみたいから」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「冬の名物の滝打たれに挑戦してみたいから」（50代男性／静岡県）、「冬は少し凍っている滝と聞いているので見てみたい」（40代女性／東京都）、「独特の雰囲気を強く感じられそうで心が洗われそう」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
2位：苗名滝／51票2位にランクインしたのは、妙高市にある「苗名滝（なえなだき）」です。「日本の滝百選」にも選ばれている名瀑で、落差55mから落ちる水の音が周囲の森に響き渡る様子から「地震滝」とも呼ばれています。冬には滝の周囲が深い雪に覆われ、静寂の中に力強い滝の音だけが響く、新潟らしい厳かな冬景色を楽しむことができます。
回答者からは「冬は滝壺周辺が凍りつき、轟音と氷瀑が共存する迫力ある光景を間近で体感できるため」（50代男性／山口県）、「地震滝とも呼ばれる滝がどんな滝だが見てみたい」（40代女性／神奈川県）、「積雪で閉鎖される直前の氷の姿を見てみたいから」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
1位：白玉の滝／71票白玉の滝（しらたまのたき）は新潟市秋葉区金津にある滝で、落差約15mの「雄滝」と約7mの「雌滝」から構成される自然の景勝地です。古くから滝行・修行の場として知られ、今でも冬に滝に打たれる「白玉の滝打たれ」といった行事が行われています。
回答者からは「冬の名物の滝打たれに挑戦してみたいから」（50代男性／静岡県）、「冬は少し凍っている滝と聞いているので見てみたい」（40代女性／東京都）、「独特の雰囲気を強く感じられそうで心が洗われそう」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
