見た目がかわいいと思う「茨城県のお土産」ランキング！ 2位「ほっしぃ〜も」を抑えた1位は？【2026年調査】
最近は味の良さはもちろんのこと、思わず写真に収めたくなるようなデザイン性の高い手土産が注目を集めています。誰かに教えたくなるような、愛らしいビジュアルが魅力の品々を厳選しました。
All About ニュース編集部では、2025年1月9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「茨城県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「お星様のキャラが可愛らしい」（50代女性／富山県）、「パッケージにいる、黄色い星型のキャラクターが可愛い。箱だけでなく、全ての個包装にこのキャラクターが描かれているため、友人に配る際にもその可愛さから評判が良さそうだなと思った」（10代女性／東京都）、「パッケージのお星さまが癒し系キャラなので」（50代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「小さいサイズのメロンパンが可愛いくて、名前も可愛らしいから」（30代女性／山梨県）、「メロンの形をした可愛らしいデザイン、味も楽しめるので見た目と味の両方で魅了してくれます」（60代男性／神奈川県）、「小さなメロンパン型の見た目が可愛く、茨城らしいメロン要素も感じられます。個包装で並べたときのビジュアルも良く、見た目重視のお土産として適しています」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年1月9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「茨城県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ほっしぃ〜も（お菓子のきくち）／35票2位は、ひたちなか市の特産品である「干し芋」をパイ生地で包んだ「ほっしぃ〜も」です。贅沢な餡が特徴で、香ばしいパイとの相性は抜群。干し芋の形をイメージしたフォルムや、どこか懐かしさを感じる温かみのあるパッケージデザインが「かわいい」と好評です。
回答者からは「お星様のキャラが可愛らしい」（50代女性／富山県）、「パッケージにいる、黄色い星型のキャラクターが可愛い。箱だけでなく、全ての個包装にこのキャラクターが描かれているため、友人に配る際にもその可愛さから評判が良さそうだなと思った」（10代女性／東京都）、「パッケージのお星さまが癒し系キャラなので」（50代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：プチメロンパン 茨城めろんの片想い（深作農園）／72票1位に輝いたのは、鉾田市にある深作農園の「プチメロンパン 茨城めろんの片想い」でした。メロンの収穫量日本一を誇る茨城県ならではのスイーツで、見た目は本物のメロンをそのまま小さくしたようなかわいらしいデザイン。個包装のパッケージがギフトにぴったりです。
回答者からは「小さいサイズのメロンパンが可愛いくて、名前も可愛らしいから」（30代女性／山梨県）、「メロンの形をした可愛らしいデザイン、味も楽しめるので見た目と味の両方で魅了してくれます」（60代男性／神奈川県）、「小さなメロンパン型の見た目が可愛く、茨城らしいメロン要素も感じられます。個包装で並べたときのビジュアルも良く、見た目重視のお土産として適しています」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)