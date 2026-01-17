モデル・女優としても活動するグラビアアイドルの桃月なしこさんが、週刊少年チャンピオン7号（秋田書店）の表紙と巻頭グラビアを飾りました。



【写真】スカーフを巻いてお忍び感を漂わせる桃月なしこさん

地上波連ドラ初主演作が放送されるなど、女優としても活躍中の桃月さん。同誌への登場は今回で通算13回目です。今回はドラマの撮影現場を抜け出し、お忍びで温泉旅行へ向かうというテーマで撮影が行われました。



誌面では、頭に手拭いをのせて温泉に癒やされる姿や、浴衣から白ビキニがのぞくリラックスしたカットなど、湯けむりに包まれた麗しい美ボディが収められています。付録には両面BIGポスターが付くほか、限定QUOカードの応募者全員サービスもあります。



桃月さんは「『目指せ表紙10回！』と言っていたのがもはや懐かしく感じるくらい、こうしてたくさん表紙を飾らせてもらって感謝です！お忍び旅行感……スカーフ似合っているか不安です（笑）。似合ってますかね!?2026年の抱負は……楽しく生きる！仕事もプライベートも、１日の終わりに「今日も楽しかったな」と思える毎日を過ごしたいですね」とコメントしています。



【桃月なしこさんプロフィール】

ももつきなしこ 1995年11月8日生まれ 愛知県出身 T160・B84W60H87 趣味で始めたコスプレで注目を集め、2017年にデビュー。圧倒的なビジュアルで瞬く間に人気者に。公式YouTubeチャンネル「桃月なしこのなんかやるちゃんねる」が好評配信中。最新情報は公式X(@nashiko_cos)、Instagram(@nashiko_cos)