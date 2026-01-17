ヤングジャンプ（集英社）の誌上オーディション「制コレ22」でヤンジャンTV賞を受賞したグラビアアイドル石井優希さんが、配信されたグラビア雑誌『sabra』第6号に登場しました。



【写真】身長173cm！抜群スタイル石井優希さん 10代最後の夏を沖縄・宮古島で満喫

1st写真集『ゆうきのみなもと』を発売するなど、グラビア界で活動中の石井さん。「いけないバスタイム」と題して大胆なアングルのグラビアを披露しています。



表紙モデルは、人気絶頂の山田あいさん。お正月らしい豪華絢爛な着物姿で登場。着物を徐々に脱いでいき、I カップのゴージャスなボディーを惜しげもなく披露しています。



ほかにも、都丸紗也華さん、伊織いおさん、花咲楓香さん、松島かのんさん、天木じゅんさん、波崎天結さん、堀みなみさん、伊関あみさん、村上優香さん、茜紬うたさん、竹川由華さん、桜木美緒さん、ちとせよしのさん、川村あいさんが登場。総勢16人、超豪華ラインナップで、今号もスペシャルなカットが満載です。



【石井優希さんプロフィール】

いしい ゆうき 2005年4月28日生まれ、東京都出身。身長173cm。2016年にアイドルデビュー。2022年、週刊ヤングジャンプの「制コレ22」でヤンジャンTV賞を受賞。屈託のない笑顔と抜群のスタイルを武器に、高校卒業後の2024年4月からグラビア界に本格進出し、週刊誌やアイドル誌、コミック誌のグラビアを席巻中。最新情報は公式Instagram（@ ishii_yuki__）公式X（＠ishii_yuuki_）