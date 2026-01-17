¡ÖÌ¼¤¬24»þ´Ö²Ä°¦¤¤¡×Èþ¿Í¥â¥Ç¥ë¡¢¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤¤¤ä¤Þ¤Ã¤Æ¤ª2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤è¡×
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥é¥Ö¥ê¤µ¤ó¤Ï1·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
¡Ö¤¤¤ä¤Þ¤Ã¤Æ¤ª2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¹¤®¡×¥é¥Ö¥ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¡¼¡¢Ì¼¤¬24»þ´Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÌ¼¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥é¥Ö¥ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¿Æ»Ò¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ä¤Þ¤Ã¤Æ¤ª2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤è¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡Ö¤¤¤º¤ß¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¿ä¤·¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½2025Ç¯11·î27Æü¤ÎÅê¹Æ¤ÇÂè2»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥Ö¥ê¤µ¤ó¡£Ì¼¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö5ºÐ¤ÎÌ¼¤ÈÆó¿Í¤¤ê¤Ç²á¤´¤»¤ë¤Î¤â¤¢¤È¿ô¥ö·î¡£°î¤ì¤ë¤Û¤É¤Î°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
