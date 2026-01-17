楽天がYouTubeで公開した動画が話題に

13年間、主力投手としてチームにために腕を振ってきたエースに届けられた“贈り物”にファンが涙した。楽天は17日、球団公式YouTubeで17分45秒の動画を公開。右腕が14年目に下した決断を称える内容に「こんなん泣くわ」「いい球団だな」と感激するファンが目立った。

楽天が公開したのは巨人移籍が決まった則本昂大投手の特別編集映像。「楽天イーグルスから則本昂大選手へ、感謝を込めて」とコメントを添え、動画タイトルには「BIG THANKS」のフレーズも。楽天で373試合登板、120勝99敗48セーブ、防御率3.12の成績を残した右腕の13年間を振り返る動画となっている。

動画の終盤には則本からのメッセージもあり「ファンの皆さん、13年間応援していただきありがとうございました」と、右腕はファンに感謝の言葉を届けた。「イーグルスを出ると決断したからにはしっかりと新たなチームで結果を残せるように頑張りたいと思いますし、13年間背中を押し続けていただいたので、今度は僕が皆さんに活躍しているところをお見せして、皆さんの活力になれたらいいなと思います」と決意を新たにした。

動画のコメント欄ではファンが続々反応。「いつか帰ってこい。楽天イーグルス3代目エース」「苦しい時期を支えたエースだったし感謝しかない」「行ってきますって言ったんだからな、絶対帰ってこいよ」「ファン全員が見守ってると思って羽ばたいてこい」「おかえりって言える日をいつまでも待ち続けるよ」「巨人でもう一花咲かせろ！」などと、数多くのエールが寄せられていた。

則本はオフに海外フリーエージェント（FA）権を行使。移籍先が決まらぬまま2026年を迎えたが、16日に巨人移籍が決まった。プロ1年目に15勝をあげて新人王に輝き、球団初の日本一にも貢献。32完投、12完封を誇る35歳右腕が新天地で見せる活躍を、楽天ファンも期待している。（Full-Count編集部）