¡ÖÃë´é¡×¤ÇàÀµºÊá²ø±é¤«¤é12Ç¯¡Ä14ºÐÇ¯²¼ÇÐÍ¥¤ÈÅÅ·âº§¤Î°ËÆ£ÊâàÇò°ì¿§áºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬Á´Á³ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¡Á¡×¡ÖÎÉ¤¯¤ª»÷¹ç¤¤♡¡×½ËÊ¡¤ÎÀ¼Â³¡¹
·ëº§È¯É½¸å½é¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î°ËÆ£Êâ(45)¤¬àÇò°ì¿§á¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢23Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¾ì½ê¡×¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Ò¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿àÇò°ì¿§á°áÁõ¤Î°ËÆ£¤¬¡¢¡Ö#2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿ #ÌÜ¤¬¤é¤ó¤é¤ó¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5Æü¤ËÇÐÍ¥¤ÎºÙÃ«Í´²ð(31)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¸å½é¤ÎÅê¹Æ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·»Ñ¤Ë¡Ö¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡ªÆ¬¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤«¤é¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤Ç¡¢ÎÉ¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹♡¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê±üÍÍ¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö±×¡¹åºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬Á´Á³ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡°ËÆ£¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÃë´é¡ÁÊ¿Æü¸á¸å3»þ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Á¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¼ÓÏÂ(¾å¸ÍºÌ)¤¬ÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ëÍµ°ìÏº(ºØÆ£¹©)¤ÎºÊ¡¦ÇµÎ¤»ÒÌò¤Ç½Ð±é¡£É×¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ë¶¸µ¤¤Ê±éµ»¤¬»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÖÉÝ¤¤¡×¤ÈÉ¾È½¤ò¸Æ¤ó¤À¡£17Ç¯¤Î±Ç²èÈÇ¤Ç¤â¤µ¤é¤Ë¶¯Îõ¤ÊÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£