¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î´ÆÆÄ¤â¤Ä¤È¤á¤¿ÌÚÂ¼ÏÂ»Ê¤µ¤ó(67)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÆü¤Ï¡¢¸µ¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÃ¼¸Í¿ÎÁª¼ê¤ÈÉðÅÄ±ÑÆóÏºÁª¼ê¤¬Éã¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸µ²£ÉÍFM¤ÎÃ¼¸Í¿Î¤µ¤ó(35)¡¢ÉðÅÄ±ÑÆóÏº¤µ¤ó(37)¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¼¡½÷¡¢¿¿µª¤µ¤ó¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö10Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÉã¤¬¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î´ÆÆÄ¤ò¤·¤Æ¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢º£¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉã¤Î»ö¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤ë¤ªÆó¿Í¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£Éã¤âÂç´î¤Ó¤Ç¤¹!´¶¼Õ¡×¤È¡¢2¿Í¤ÎË¬Ìä¤ËÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤â¤Û¤³¤í¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï2015Ç¯£±·î¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£±¦È¾¿ÈËãáã¤¬»Ä¤Ã¤¿¤¬·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤è¤ê²òÀâ¤ËÉüµ¢¡£µÞÀÅüÇ¢ÉÂ¤ä¤¦¤ÄÉÂ¤â´µ¤¤¡¢¸½ºß¤â¼«Âð¤ÇÅêÌô¼£ÎÅ¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª»Ñ¤ò¸«¤ë¤ÈµÕ¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÉü³è¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥Þ¥ê¥Î¥¹!J¥ê¡¼¥°³«Ëë¤Î»þ¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹!¡×¡Öº£¤ÎÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ÎÉÔ¶ø¤Î»þÂå¤ËÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â´ê¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤¬1ÈÖ¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£