¡¡¢¡Âè31²óÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³ÃË»Ò±ØÅÁ¡¦³«²ñ¼°¡Ê17Æü¡¢¹Åç¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¡Ë
¡¡18Æü¤ËÊ¿ÏÂµ§Ç°¸ø±àÁ°¡Ê¹Åç»Ô¡Ë¤òÈ¯ÃåÅÀ¤È¤·¤Æ7¶è´Ö¡¢48¡¦0¥¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¤Î½ÐÁö¥ª¡¼¥À¡¼¥ê¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÃíÌÜ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç5¶è¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Î3Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ï²¬»³¤«¤é3¶è¡Ê8¡¦5¥¥í¡Ë¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¡£Æ±¤¸3¶è¤Ë¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢¸µÆü¤ÎÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡Ë¤Ç½éÍ¥¾¡¤Î¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÄáÀîÀµÌé¤â·§ËÜ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿ÀèÇÚ¸åÇÚ¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºë¶Ì¤ÎµÈÅÄÍ´Ìé¤ÏºÇ½ª7¶è¡Ê13¡¦0¥¥í¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡1¶è¡Ê7¥¥í¡Ë¤ÏºòÇ¯Ëö¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Ç1¶è¡Ê10¥¥í¡Ë¤Î¶è´Ö¾Þ¤òÁè¤Ã¤¿Áý»ÒÍÛÂÀ¡ÊÊ¡Åç¡¦³ØË¡ÀÐÀî¡Ë¡¢¿·ºÊÎË¸Ê¡ÊÊ¼¸Ë¡¦À¾ÏÆ¹©¡Ë¡¢ËÜÅÄºùÆóÏº¡ÊÄ»¼è¾ëËÌ¡Ë¤Î3¶¯¤¬ºÆ¤Ó·ãÆÍ¡£º£½Õ¤ÎÂ´¶È¸å¡¢¤½¤í¤Ã¤ÆÁáÂç¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ëÁ°¤Ë¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸¶è´Ö¤Î2¶è¡Ê3¡¦0¥¥í¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñÃæ³Ø¹»Âç²ñÃË»Ò3000¥á¡¼¥È¥ëÇÆ¼Ô¤Î½ÐÅÄ輶Ç·½õ¡ÊÊ¡²¬¡¦ÃæµþÃæ¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£ºòÇ¯12·î¤ÎÁ´¹ñÃæ³Ø¹»±ØÅÁ¡Ê¼¢²ì¡Ë¤Ç¤âºÇ½ª6¶è¡Ê3¥¥í¡Ë¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶è´Ö¾ÞÁè¤¤¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¸á¸å0»þÈ¾¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£