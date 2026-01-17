½°µÄ±¡»³·Á1¶è¡¡¼«Ì±¡¦±óÆ£ÍøÌÀ¤µ¤ó¤¬°úÂàÉ½ÌÀ¡¡¸å·Ñ¤ËÄ¹ÃË¡¦´²ÌÀ¤µ¤óÍÊÎ©¤Ø
½°µÄ±¡»³·Á1¶èÁª½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞ¡¦±óÆ£ÍøÌÀ¤µ¤ó¤¬¤¤ç¤¦¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ò°úÂà¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤Ç¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Î´²ÌÀ¤µ¤ó¤ò¼¡´ü½°±¡Áª¤ËÍÊÎ©¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½°µÄ±¡»³·Á1¶è¡¦±óÆ£ÍøÌÀ¤µ¤ó¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸øÇ§¤·¤¿2¿Í¡Ê²ÃÆ£°¾»Ò¤µ¤ó¡¦ÎëÌÚ·ûÏÂ¤µ¤ó¡Ë¤¬Âç¿Ã¤È¤¤¤¦Í×¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¸å¤Ï¸å»ö¤òÂ÷¤»¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¡¼Â¤ÏºòÇ¯¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÂç¿Ã½¢Ç¤¤Î»þ¤Ëº£´ü¤Ç¼¤á¤è¤¦¤È·è°Õ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
±óÆ£ÍøÌÀ¤µ¤ó¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°10»þ¤«¤é¡¢»³·Á»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¸å±ç²ñÂåÉ½¼Ô²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Íè·î¤Ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë¤Ï½ÐÇÏ¤»¤º¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ò°úÂà¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
±óÆ£¤µ¤ó¤Ï¤¤ç¤¦¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Î76ºÐ¡£1993Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ë½éÅöÁª¤·¡¢¸½ºß10´üÌÜ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ã´ÅöÂç¿Ã¤ä¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíÌ³²ñÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢¸½ºß¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±óÆ£¤µ¤ó¤Ï²ñ¹ç¤Î¤¢¤Èµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢º£´ü¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³¤Î½°µÄ±¡²ò»¶¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¡¢º£·î13ÆüÌë¤Ë°úÂà¤ò·è¤á¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±óÆ£¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤ÆÅìËÌÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¿·¾±±ä¿¡¢»³·ÁÂç³Ø¤Î½ÅÎ³»ÒÀþ¼£ÎÅ»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¡¢»³·Á¿·´´Àþ¤ÎÅìµþ¡¦»³·Á´Ö¤Î1»þ´ÖÂæ¤Ç·ë¤Ö¹½ÁÛ¤Î¿ÊÅ¸¤Ê¤É¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤Ç¾å»³»ÔÁª½Ð¤Î¸©µÄ²ñµÄ°÷¡¢´²ÌÀ¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤ò¼¡´ü½°µÄ±¡Áªµó¤ËÍÊÎ©¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¸å±ç²ñ¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤¿¸©Ï¢¤¬ÅÞËÜÉô¤Ë¸øÇ§¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±óÆ£´²ÌÀ¸©µÄ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç½ÐÇÏ¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿Ãæ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»³·Á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¼ã¤¤ÎÏ¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç·èÃÇ¤·¤¿¡£¡×
¼¡´ü½°±¡Áª»³·Á1¶è¤Ë¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤«¤é¸½¿¦¤Î¸¶ÅÄÏÂ¹¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£