「挑戦し続けます」神戸の日本代表FWがスペインへ期限付き移籍！サポーターへ特大の感謝「一つひとつが僕の大きな力になっていました」
ヴィッセル神戸は１月17日、宮代大聖がスペイン２部のラス・パルマスへ期限付き移籍すると発表した。なお、期間はJ１百年構想リーグ終了まで。
24年に川崎フロンターレから神戸に加入した宮代は、２年連続で２桁得点を記録するなど活躍。昨年７月のE-１選手権で、日本代表デビューも飾った。
25歳のFWは、クラブの公式サイトを通じて「このたび、新たな挑戦としてスペインのUDラス・パルマスへ移籍することを決断しました。三木谷会長をはじめ、ヴィッセル神戸に関わるすべての皆さまに、まずは心から感謝をお伝えしたいです」と移籍の報告と感謝を伝えた。
「ヴィッセル神戸で過ごした時間は、僕にとって本当に特別なものでした。日々の練習や試合の中での喜びや悔しさを分かち合えた経験は自分にとってすごく大きいものでした。三木谷会長、クラブスタッフの皆さんには、選手としてだけでなく、一人の人間として成長できる環境を与えていただきました。その温かいサポートと信頼に、改めて感謝しています。
そして何より、ヴィッセル神戸のファン・サポーターの皆さん。スタジアムでの声援、日常の中でかけていただいた言葉、その一つひとつが僕の大きな力になっていました。本当にありがとうございました。ヴィッセル神戸で得たすべての経験と想いを胸に、さらに成長した姿をお見せできる様に自分らしく挑戦し続けます」
国内屈指のアタッカーの初めてとなる海外挑戦に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
