Ｊ１神戸は１７日、ＦＷ宮代大聖（２５）がスペイン２部のラス・パルマスへ期限付き移籍すると発表した。期間は明治安田Ｊ１百年構想リーグ終了まで。

川崎の下部組織出身で徳島、鳥栖などを経て川崎から２４年に神戸に加入。同年リーグ優勝の立役者となり、天皇杯はＧ大阪との決勝戦で決勝点を挙げるなど優勝に貢献した。各世代の日本代表に選ばれ、２５年は東アジアＥ−１選手権で日本代表としてプレーした。Ｊ１通算１６６試合出場で４６得点。

クラブを通じて「ヴィッセル神戸で過ごした時間は、僕にとって本当に特別なものでした。日々の練習や試合の中での喜びや悔しさを分かち合えた経験は自分にとってすごく大きい物でした。三木谷会長、クラブスタッフの皆さんには、選手としてだけでなく、一人の人間として成長できる環境を与えていただきました。その温かいサポートと信頼に、改めて感謝しています。そして何より、ヴィッセル神戸のファン・サポーターの皆さん。スタジアムでの声援、日常の中でかけていただいた言葉、その一つひとつが僕の大きな力になっていました。本当にありがとうございました。ヴィッセル神戸で得たすべての経験と想いを胸に、さらに成長した姿をお見せできる様に自分らしく挑戦し続けます」とコメントした。