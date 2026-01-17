Ｊ１の神戸は１７日、ＭＦ宮代大聖が、スペイン２部ラスパルマスへ期限付き移籍することを発表した。かねて海外挑戦の意向を示していた宮代が、初めて欧州へと踏み出す。期限はＪ１百年構想リーグ終了まで。

宮代は２４年に神戸へ加入。元日本代表ＦＷ大迫、同ＭＦ武藤らとともに同年のリーグ２連覇達成と、天皇杯優勝に貢献。昨年の東アジアＥ―１選手権では日本代表に選出された。

ラスパルマスはスペイン・カナリア諸島が拠点。３季ぶりの１部復帰へ、Ｊリーグで昨季まで２年連続１１ゴールを挙げた宮代獲得へ動いていた。

宮代は神戸を通じて以下のコメントを発表した。

「このたび、新たな挑戦としてスペインのＵＤラス・パルマスへ移籍することを決断しました。三木谷会長をはじめ、ヴィッセル神戸に関わるすべての皆さまに、まずは心から感謝をお伝えしたいです。ヴィッセル神戸で過ごした時間は、僕にとって本当に特別なものでした。日々の練習や試合の中での喜びや悔しさを分かち合えた経験は自分にとってすごく大きい物でした。三木谷会長、クラブスタッフの皆さんには、選手としてだけでなく、一人の人間として成長できる環境を与えていただきました。その温かいサポートと信頼に、改めて感謝しています。そして何より、ヴィッセル神戸のファン・サポーターの皆さん。スタジアムでの声援、日常の中でかけていただいた言葉、その一つひとつが僕の大きな力になっていました。本当にありがとうございました。ヴィッセル神戸で得たすべての経験と想いを胸に、さらに成長した姿をお見せできる様に自分らしく挑戦し続けます」

◆宮代大聖（みやしろ・たいせい）２０００年５月２６日、東京都港区生まれ。２５歳。川崎の下部組織を経て、高校３年時の１８年、トップチーム昇格。１９年、Ｊ２山口に期限付き移籍。翌２０年、川崎復帰。２１年は徳島、２２年は鳥栖でプレーし、２３年に再び川崎復帰。２４年から神戸に完全移籍で加入。Ｊ１通算１６６試合４６得点。１７８センチ、７３キロ。