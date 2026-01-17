横浜ＦＭの大島秀夫監督が１６日、中山社長、鈴木ＳＤとともに横浜市の総持寺で必勝祈願を行った。

＊ ＊ ＊

昨季はクラブ初の最下位、ワースト７連敗＆１１戦未勝利、２度の監督交代を経験し、残り２試合でようやくＪ１残留を決める苦しいシーズンを過ごした。

順位はクラブワーストの１５位。Ｊリーグ発足から一度も降格経験のない名門のクラブ史に、苦い記憶として刻まれたシーズンとなった。

ただ、過去をひもとくと、１２位以下に終わったシーズンの翌年はいずれも好成績を残してきた。２００１年「１３位」→２００２年「２位」、２０１８年「１２位」→２０１９年「優勝」。苦しみ、悔しさを力に変えて浮上してきた過去がある。

さらに昨季は、シーズン途中から指揮を執った大島監督のもとで最終盤で４連勝をマークするなど、今季の戦いにつながる明るい兆しも見せてきた。大島監督も「僕らはあくまで残留を何とか勝ち取ったチャレンジャーであることは忘れないようにハードワークしてやっていきます」と言葉に力を込めていたが、巻き返しに向けた強い思いは、全員が共有しているはず。２月６日の町田との開幕戦から始まるハーフシーズンの明治安田Ｊ１百年構想リーグでは、優勝争いを期待したい。（後藤 亮太）