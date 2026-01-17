ＤＤＴ１７日の横浜大会で、納谷幸男（３１）がＫＡＮＯＮ（２９）を撃破し、ＫＯ―Ｄタッグ王座返り咲きに弾みを付けた。

２５日の東京・後楽園ホール大会で、納谷はタッグパートナーの飯野雄貴とともにＭＡＯ、ＫＡＮＯＮの同王座に挑戦する。昨年１１月に王座を奪われた２人へのリベンジに燃える納谷と飯野はこの日、高鹿佑也を加えた３人でＭＡＯ、ＫＡＮＯＮ、宮脇純太組との前哨戦に臨んだ。

王座戦を控えた４人は、ゴング前から激しく衝突。場外戦では納谷と飯野のタックルでＭＡＯを挟み撃ちにするなど、挑戦を控える２人は自慢の肉体を武器に攻め込んだ。これに意地を見せる王者組と一進一退の熱戦となったが、最後は納谷がラリアートを狙ったＫＡＮＯＮを捕獲。そのまま岩石落としで叩きつけて３カウントを奪った。

してやったりの納谷は「勝ったぞー！」と快哉。さらに「来週はな、俺たちが必ず勝って、お前ら２人が持っているベルトを必ず取り返すからな。あと１週間、チャンピオン、楽しんでろよ」と王者組に通告。高らかに「俺たちが必ずＫＯ―Ｄタッグ王者に、返り咲く！」と宣言していた。