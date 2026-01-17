ＴＢＳ系連続主演ドラマ「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」（金曜・後１０時）が１６日スタートし、韓国芸能事務所の女性社長を務める女優にネットは二度見した。

俳優の中村倫也が主演で、世界中で人気を誇るＫ―ＰＯＰ業界を舞台にしたオリジナル脚本。問題を起こして業界を追放された日本人の元天才音楽プロデューサー（中村）と、韓国の事務所に所属する落ちこぼれの７人組「ＮＡＺＥ（ネイズ）」が、世代や国籍を超えてともに夢を目指す熱い絆を描く「Ｋ―ＰＯＰ版スポ根ドラマ」となっている。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

元天才音楽プロデューサー・吾妻潤役（中村）を韓国に呼び寄せたのは、吾妻の元恋人で、弱小芸能事務所を経営しているナム・ハユン。イチかバチかで新人ボーイズグループ結成に大金をつぎ込むが、優秀なメンバーだけを大手事務所に引き抜かれてしまい…。「残り物」の７人で結成したＮＡＺＥをデビューさせるべく、元恋人である音楽プロデューサー・吾妻にプロデュースを依頼する…というキャラクターだ。莫大な借金を抱えながらも、ド派手なファッションに身を包み、自分のスタイルを曲げない。前向きで、時にあざとくて…。

キュートな美ぼうのナム・ハユンを演じた女優に、ネットは見覚え。「ドリステ（ドラマ）の社長役の人絶対どこかで見た…と思ったら虎に翼のヒャンちゃんだった」「『虎に翼』のヒャンちゃんが別人ですげえ」と仰天した。

２０２４年前期のＮＨＫ朝の連続テレビ小説「虎に翼」で“ヒャンちゃん”こと崔香淑（さい・こうしゅく）役を演じた、韓国人女優ハ・ヨンスだった。

童顔キュートな印象だったが、今回はド派手なビジュアル。ネットは驚く人が続出し「女社長、どこかで見たことあると思ったら、虎に翼のヒャンちゃん！？ハ・ヨンスちゃんだー！！」「ヒャンちゃんに驚いた！」「なんか見覚えのある！って思ったらヒャンちゃん？」「ぜんぜん雰囲気違う！！」「ヒャンちゃん！髪の毛下ろしてメガネ無しだと、印象全く違うから分からなかった」「かなり大人っぽくみえる」「全然キャラが違ってすごい」「ヒャンちゃんが変わりすぎてるｗ」と沸いた。