「今日好き」藤田みあ、美脚輝くミニスカセットアップ姿に熱視線「あざと可愛くて最強」「理想のスタイル」【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/01/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】「今日好き」美女、ミニスカ姿話題「理想のスタイル」
セットアップのプリーツミニスカートから美しい脚を輝かせた藤田。ツイード生地が印象的な冬らしいコーディネートでステージを彩った。センタートップでは人差し指を唇に当て、キュートな笑顔を披露。終始、“あざと可愛い”仕草を見せ、会場中の視線を独占していた。
このランウェイを受け、ネット上では「あざと可愛くて最強」「理想のスタイル」「冬っぽくて可愛いコーデ」「似合ってる」などと反響が上がっている。「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、4月5日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING ＆ SUMMER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。きゅるりんってしてみて、のんふぃく！、iLiFE!・若葉のあ、MON7AをはじめとするABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーなど、総勢50人を超えるゲストがファッションショーやライブパフォーマンスでイベントを彩る。（modelpress編集部）
◆藤田みあ、美脚披露
◆「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
