¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/17¡ÛÇÐÍ¥¤Î¶ÌÌÚ¹¨¤¬¡¢¹ñºÝ¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½ÑÏ¢ÌÁ¡ÊIBJJF¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë½À½ÑÂç²ñ¡Ö¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó2026¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼4»çÂÓ¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ë¤Æ¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï½ËÊ¡¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î46ºÐÇÐÍ¥¡¢½À½ÑÂç²ñ¤ËÄ©¤àÍÍ»Ò
¶ÌÌÚ¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢46ºÐ¤«¤é50ºÐ¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼4¡×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î»çÂÓ¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ê70¥¥í°Ê²¼¡Ë¡£Æ±³¬µé¤Ë¤Ï6¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£½êÂ°¥¸¥à¡ÖArta¡×¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤¿¶ÌÌÚ¤Ï¡¢½éÀï¤Ç¡Ö¥Ü¥ó¥µ¥¤½À½Ñ¡×½êÂ°¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡¦×¢ÅÄ¿®¼÷Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥ê¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
IBJJF¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¶ÌÌÚ¤ÎÀï¤¦»Ñ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î½À½Ñ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤½¤ÎÍ¦»Ñ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£ÇÐÍ¥¶È¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë³ÊÆ®µ»¤Ë¸þ¤¹ç¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¶ÌÌÚ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¤´ËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¹û¤ì¤ë¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ë¶¯¤¤ÇÐÍ¥¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¶ÌÌÚ¹¨¡¢½À½ÑÂç²ñ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ
¢¡¶ÌÌÚ¹¨¤ÎÍ¦»Ñ¤ËÈ¿¶Á
