結婚が決まって浮かれすぎるのは要注意。浮気するつもりはなくても、つい油断して羽目を外してしまうこともあるようです。バレなきゃいいと甘く考えていると、痛い目にあうようで……？ 今回は、結婚パーティーで彼女に浮気を暴露されてフラれた話をご紹介いたします。

結婚パーティーで浮気をバラされた

「彼女とは職場で出会って付き合うことになり、婚約をしました。同僚たちは祝福してくれて、結婚パーティーを開いてくれることに。ただ、そのパーティーの数日前、俺は職場の後輩と浮気してしまいました……。相談があると話をもちかけられ、2人で飲みに行った流れで、そのまま男女の仲に。お酒も入っていて正直記憶もほぼありません……。でも、婚約してるし、同僚にも結婚すると言ってしまっている以上、このことは墓場までもっていく覚悟でいました。

しかし結婚パーティーの日、彼女が『こちらを見てください』と言って、突然プロジェクターで俺と後輩の浮気現場の写真を大公開。2人でホテルに入るところもバッチリ撮られていて、もう逃げられないと思って腹をくくりましたね。彼女には、『浮気とか許せないから！』『別れよう』『この最低男！』と言われてフラれてしまいました。同僚には軽蔑されて職場では白い目で見られるし、例の後輩は逃げるように会社を辞めてしまったし……。なんで浮気なんてしてしまったのか、今でも後悔しています」（体験者：20代 男性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 婚約中の浮気は、されたほうからすると相当な裏切り行為だと思います。酔った勢いとはいえ、決して許されることではありませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。