森保一監督「自分に自信がないんです」試合中のメモを“消せるペン”で書く意外な理由

1月16日（金）深夜に放送されたスポーツバラエティ『オフレコスポーツ』には、サッカー日本代表の森保一監督が出演。

試合中に取るメモの秘密について語る場面があった。

【映像】森保一監督、歴史的初勝利のブラジル戦でメモに書いていたこと

森保監督といえば、ピッチ脇で熱心に“メモを取る姿”が印象的だ。番組では、昨年、歴史的初勝利を挙げたブラジル戦で実際にどのようなことを書いていたのかを直撃した。

MCの近藤千尋が「メモの内容を1フレーズだけでも教えていただけますか？」と尋ねると、森保監督は「だいたい前半に起こったことを書いている。守備の修正をしないといけないということは書いてあると思う。相手にやられたポイントとか。前半0対2になって守備を崩されたところがあるので、その改善のポイントを書いたと思います」と明かした。

さらに話題は、監督がメモを書く時の「ペン」へ。

宮本夢羅アナウンサーが「いつもメモを取っている時、『消せるペン』で書いていますよね？ 理由はあるんですか？」と尋ねると、監督は「書き直すため」と即答。

「雨などで消えたりしませんか？」とツッコまれると、「何回か消えたことがあります（笑）。ちゃんと書いたつもりでも、試合中はほとんどぐちゃぐちゃな字になるので、自分が何を書いたかわからないことも多いんです」と、意外な失敗談を告白した。

それでも宮本アナウンサーが「ちゃんと消してもう一度書き直すところに性格がすごくでていますね。私だったら上から線を引いて消しちゃいますよ」と感心すると、森保監督は「消えるボールペンと消えないボールペン、常に持ってます」と告白。

そのうえで「（消えないほうを）使おうかなと思うんですけど、自分に自信がないんですよね（笑）。消せるほうを使ってしまう」と自虐気味に語り、スタジオの笑いを誘った。