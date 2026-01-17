新潟市中心部の古町にことし元日、空き店舗をリノベーションした宿泊施設”上古町の門前宿ODO”がオープン。空き店舗や歴史・文化など古町の潜在資源を活用して市と民間が連携し、新たな魅力を作り出す取り組みが行われています。

空き店舗活用したホテル"ODO"開業

2026年元日、空き店舗をリノベーションした宿泊施設「上古町の門前宿ODO」がオープンしました。





上古町の門前宿ODO代表 金澤 李花子さん

もともと1階が理髪店、2階が店主の住居だった空き店舗を活用。部屋のレイアウトは大きく変えず、あるものも生かしたモダンで温かい雰囲気に仕上がっています。

手掛けたのは古町を拠点に地域の魅力を発信している金澤李花子さん。



中学・高校時代を過ごした青春の舞台・古町で仕事をしようと5年前にUターンし、地域の情報発信基地である”上古町の百年長屋SAN”を立ち上げました。そのほか古町のガイドブック制作やイベントのプロデュースなど古町の活性化に尽力しています。



金澤李花子さん

「もともと私が高校時代この辺で遊んでいたときに個人店が結構多い商店街なので、自分の自己表現を、自分たちの舞台・お店でやっているというのがすごく素敵な商店街だなと思っていた」



ODOを作った背景には”泊まってもらうことで滞在時間を延ばし、商店街はじめ古町の新たな楽しみ方を提案したい”狙いがありました。



古町の抱える課題

その古町で課題となっているのが「空洞化」と「商業機能の衰退」です。



2020年3月には老舗デパートの新潟三越が閉店、2025年3月には西堀ローサが営業終了し商業施設が次々と姿を消しています。



修繕費用に100億円以上かかるとの概算を示している地下街「西堀ローサ」の未来について中原市長は・・



西堀ローサについて新潟市・中原八一市長は

新潟市 中原市長

「私たちの市の施設になりましたけど、民間の施設を(西堀ローサに)入れていいのかどうか。修繕費の問題を最適化していくと、市民の皆さんからも納得していただける利用の仕方ができればいいと思っています」



このほか古町地域の空き店舗は70以上あり、その活用が待たれています。



古町のポテンシャル・人流

一方で新潟市によると駅ビルの誕生により人の流れが急増した新潟駅前と比べ、古町エリアの人の流れは新潟三越の閉店後も比較的安定しているといいます。



市役所や銀行に加え専門学校も多いことから市民が訪れるポテンシャルが高いとしています。



海外からの利用客も

オープンからおよそ2週間たったある日、ODOに初めて海外からの客が訪れました。



マレーシアから来日し、長野・新潟・山形をスキーなどを楽しみながら観光しているといいます。



白山神社や神明宮の門前にたたずむODOを選んだ理由については新しく開業したホテルであったことや、室内の和とモダンが融合したデザインが気に入ったこと、古町のカフェや飲食店を散策することが目的だったことなどを挙げました。



金澤さんが宿ODOに込めた「まちに暮らすように滞在してほしい」思いがしっかりと伝わっていました。



宿ODOの隣にはレストラン、目の前は甘味処も

ODOがある建物の隣には長年地域に愛される洋食店「ドクター可児」があるほか、向かいには県産のお茶とだんごなどおやつが堪能できる「甘味処 ふじ元」も。徒歩圏内に飲食店をはじめ買い物が楽しめる店舗が充実しているのも商店街の魅力です。

ODOの階下には古着店がオープン

そして1階には金澤さんの高校の同級生・高橋菜々子さんが古着店を開業。



大学で被服学をおさめ、アパレル業界で働いていた高橋さん。



ODOと同じく市の空き店舗活用事業の補助金を活用して念願だった自分の店を開きました。



買い付けから接客・販売までを自分で担うことにやりがいと楽しさを感じているといいます。



古着店 Fallを開業 高橋菜々子さん

高橋菜々子さん

「学生時代からカミフル(上古町)は古着屋さんのイメージが一番あったしやっぱりおしゃれな大人たちがいっぱいいるところという感じで、ちょっと新潟の中でもカルチャーがある感じがずっとしていたのでそこでお店を開くのが憧れでした」



憧れだった古町で自分の店を持った高橋さん。これから街を訪れる人に、この地域ならではの古着文化をつないでいきたいとしています。



店舗の物件探しが難航

ただ店舗を持つまでの道のりは平たんなものではありませんでした。



商店街でテナントを探す際に壁になったのが２階建ての建物ならではの問題。



商店街の物件は1階が店、2階が店主の住居になっていることが多く、1棟まるごと借りてほしいオーナーと、店舗となる1階部分だけを借りたい借主のニーズが一致せず、話がうまくまとまらないこともあるといいます。



オーナーとの架け橋となったのは地元の不動産業者

こうした中、助け舟を出したのが、ふるまち不動産・竹内宣弘代表です。



ふるまち不動産・竹内宣弘代表

「もともと上下階の店舗だったんですよね。上下階の1、2階の貸店舗でまとめていくらみたいな形になっていたんですけど、やはりそうすると賃料的に高くなるものですから。こんな素敵な人が何か事業やりたいから貸しませんかと、お声がけしていくことを私よくやっているので」



オーナーと懇意にしている竹内さんの橋渡しもあり、1階を高橋さんの古着店、2階を金澤さんの宿として別々に賃貸契約が結べました。



今回の事例は商店街の2階建ての店舗を活用するモデルケースになることが期待されます。



学びの場の提供や補助金で 行政が後押し

市は、こうした民間の動きをことしも後押ししていく考えです。



新潟市都市政策課は、"人材育成を続けることで挑戦する人が増え、街が少しずつ変わっていく、その循環をつくりたい”としています。



今後もリノベーションスクールや「KAIKOU!」といった講座を通して、まちづくりに携わる人の養成を行いたいということです。



古町を再び魅力あふれる場所に…人の想いが未来を動かします。





