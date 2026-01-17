神戸FW宮代大聖がスペイン2部ラス・パルマスにレンタル移籍「自分らしく挑戦し続けます」
ヴィッセル神戸は17日、日本代表FW宮代大聖(25)がラス・パルマス(スペイン2部)に期限付き移籍することを発表した。移籍期間は2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」終了までとなる。
宮代は川崎フロンターレのアカデミーで育ち、2018年にクラブ史上初めて高校3年生でプロ契約。レノファ山口FC、徳島ヴォルティス、サガン鳥栖への期限付き移籍を経験し、2024年に神戸へ完全移籍した。
神戸加入1年目はJ1リーグ戦キャリアハイの11ゴールを記録。続く2025年もリーグ戦で11得点を挙げた。同年7月にはEAFF E-1サッカー選手権で日本代表デビュー。神戸では2024年のJ1連覇と天皇杯優勝に貢献し、個人としては2024年、2025年と2シーズン連続でJリーグ優秀選手賞に選出されている。
クラブ公式サイトを通じ、「ヴィッセル神戸で過ごした時間は、僕にとって本当に特別なものでした」と感謝。「ヴィッセル神戸で得たすべての経験と想いを胸に、さらに成長した姿をお見せできる様に自分らしく挑戦し続けます」と誓った。
ラス・パルマスは昨季にラ・リーガ19位で降格。現在は2部で自動昇格圏内の2位につけている。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FW宮代大聖
(みやしろ・たいせい)
■生年月日
2000年5月26日(25歳)
■出身地
東京都港区
■身長/体重
178cm/73kg
■経歴
川崎F U-15-川崎F U-18-川崎F-山口-川崎F-徳島-川崎F-鳥栖-川崎F-神戸
■出場歴
J1リーグ:166試合46得点
J2リーグ:19試合2得点
リーグカップ:18試合2得点
天皇杯:20試合9得点
ACL:18試合8得点
■個人タイトル
Jリーグ優秀選手賞(2024、2025)
■獲得タイトル
J1リーグ(2020、2024)、天皇杯全日本サッカー選手権大会(2020、2023、2024)
■代表歴
U-15日本代表(2015)、U-16日本代表(2016)、U-17日本代表(2017)、U-18日本代表(2018)、U-19日本代表(2018)、U-20日本代表(2019)、日本代表(2025)
■コメント
「このたび、新たな挑戦としてスペインのUDラス・パルマスへ移籍することを決断しました。
三木谷会長をはじめ、ヴィッセル神戸に関わるすべての皆さまに、まずは心から感謝をお伝えしたいです。
ヴィッセル神戸で過ごした時間は、僕にとって本当に特別なものでした。
日々の練習や試合の中での喜びや悔しさを分かち合えた経験は自分にとってすごく大きいものでした。
三木谷会長、クラブスタッフの皆さんには、選手としてだけでなく、一人の人間として成長できる環境を与えていただきました。その温かいサポートと信頼に、改めて感謝しています。
そして何より、ヴィッセル神戸のファン・サポーターの皆さん。
スタジアムでの声援、日常の中でかけていただいた言葉、その一つひとつが僕の大きな力になっていました。本当にありがとうございました。
ヴィッセル神戸で得たすべての経験と想いを胸に、さらに成長した姿をお見せできる様に自分らしく挑戦し続けます。」
