水戸アカデミーが当面の間、全ての練習とトレーニングマッチの見学を保護者と関係者のみに
水戸ホーリーホックのアカデミー公式X(@mhh_academy)が17日、練習とトレーニングマッチの見学について案内を行った。
クラブは以前、アカデミー所属選手(ジュニア〜ユース)に関して「アマチュアであり、かつ学生であるという立場を考慮し、写真撮影、サイン、プレゼントの受け取り等は控えさせていただきます。何とぞご理解のうえ、温かいご声援にとどめてくださいますよう、お願い申し上げます」と通知。しかし、一部でルールが守られていないケースがあるという。
これを受けて「一部の方の見学状況が改善されない為、しばらくの間、全ての練習とトレーニングマッチの見学を保護者と関係者のみとさせていただきます」と表明。「小中学生、サッカー関係者の練習見学についてはコーチへの問い合わせ又は問い合わせフォームよりお願いします」と伝えた。
クラブは以前、アカデミー所属選手(ジュニア〜ユース)に関して「アマチュアであり、かつ学生であるという立場を考慮し、写真撮影、サイン、プレゼントの受け取り等は控えさせていただきます。何とぞご理解のうえ、温かいご声援にとどめてくださいますよう、お願い申し上げます」と通知。しかし、一部でルールが守られていないケースがあるという。
一部の方の見学状況が改善されない為、しばらくの間、全ての練習とトレーニングマッチの見学を保護者と関係者のみとさせていただきますhttps://t.co/d0ZvnU8Qx1— 水戸ホーリーホックアカデミー (@mhh_academy) January 17, 2026
小中学生、サッカー関係者の練習見学についてはコーチへの問い合わせ又は問い合わせフォームよりお願いしますhttps://t.co/bzRm17dol3 https://t.co/WPtoqMij2M pic.twitter.com/2lSBoKbDFz