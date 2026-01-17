「神スイング」で知られ、プロ野球の始球式でもおなじみの稲村亜美（30）が、誕生日を迎えたことを自身のInstagramで報告した。

「本日30歳になりました」と書き出し、これまで関わってきた人々への感謝をつづるとともに、節目の日のオフショットを公開した稲村。自然体の笑顔とともに迎えた30歳のスタートに、注目が集まっている。

投稿された写真では、海外のテラス席とみられるカフェで、キャミソール姿の稲村がテーブルに座り、穏やかな表情でピースサインを向けている。黄色いパラソルが並ぶ開放的な空間と、リラックスした雰囲気が印象的で、肩やデコルテがさりげなくのぞくコーディネートも目を引く一枚だ。投稿文では「想像していた30歳とは全然違うけれど、思っていたよりも楽しくて刺激的」と現在の心境を明かし、「周りの方を今以上に大切にしていきたい」と30代の目標も語っている。

【画像】30歳の誕生日を迎えた稲村（画像は稲村亜美公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「いつもかわいいあみちゃんめちゃくちゃおめでとう」「あみたんが30歳だなんて信じられない！！！！」「亜美ちゃんハッピーバースデー 年々綺麗さを増してますね」「サービスショットやなぁ」といった祝福の声が寄せられている。