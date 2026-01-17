Da-iCEが総勢40名のダンサーを率いてダンス！9枚目アルバム表題曲「TERMINAL」のMV解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Da-iCEが、1月14日にリリースした1年3ヵ月ぶり通算9枚目となるフルアルバム『TERMiNaL』の表題曲「TERMINAL」のMVを公開した。

■複雑なライティングを用いた演出など見応え十分

「TERMINAL」はメンバーの工藤大輝、大野雄大とともに、Number_i「GOAT」「BON」「INZM」、BE:FIRST「Milli-Billi」などを手掛ける新進気鋭なトラックメイカーMONJOEを迎えて制作。

「TERMINAL」というタイトルにかけて、随所に航空機などを連想させる音色やワードが散りばめられた、“再出発地点”と位置付けたアルバムの表題曲にふさわしいダンサブルな一曲となっている。

MVは、嵐、KinKi Kids、AKB48など数多くのアーティストを手掛ける映像ディレクターの須永秀明を迎えて制作。複雑なライティングを用いた演出や、メンバーそれぞれが多彩なシチュエーションで目まぐるしくシーンが変わる印象的なソロカット、さらに総勢40名のダンサーを率いて踊る圧巻のシーンなど、見応えのある映像に仕上がっている。

■リリース情報

2026.01.14 ON SALE

ALBUM『TERMiNaL』

