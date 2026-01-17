【青空レストラン】『牡蠣の赤味噌山椒鍋』の作り方
1月１７日放送の満天☆青空レストランにて、
八木田オイスターを使った「牡蠣の赤味噌山椒鍋」を作りました！！
レシピは以下の通りです✨
★牡蠣の赤味噌山椒鍋（４人分）
八木田オイスター（むき身） Ｌサイズ１２個
白菜 １/４個
椎茸 ４枚
しめじ １/２株
長ネギ １〜２本
春菊 １袋
にんじん １/２本
豆腐 １丁
<赤味噌だし>
かつお昆布だし １０００ｃｃ
赤味噌（八丁味噌） １３０ｇ程度
醤油 大さじ３
みりん 大さじ３
花椒（ホール） 大さじ１/２〜１（お好みで調整）
花椒（パウダー） 大さじ１/２〜１（お好みで調整）
鷹の爪 １/２〜１本（お好みで調整）
サラダ油 大さじ１
野菜と豆腐は適当な大きさに切る土鍋に野菜と豆腐、洗った牡蠣を盛り付ける別の鍋にサラダ油と花椒のホール、鷹の爪を入れて火にかける。香りが出るまで炒めて、一旦火を止めるボウルに味噌を入れ、適量のだしで溶きのばす３の鍋に４と残りのだしを入れて火にかけ、醤油、みりん、花椒パウダーを入れる土鍋に５のスープを注ぎ、火にかけフタをする沸いたら火を弱め、牡蠣にしっかりと火が通ったら完成