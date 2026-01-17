1月１７日放送の満天☆青空レストランにて、

八木田オイスターを使った「牡蠣の赤味噌山椒鍋」を作りました！！

レシピは以下の通りです✨

 

牡蠣の赤味噌山椒鍋（４人分）

 

八木田オイスター（むき身）   Ｌサイズ１２個

白菜                                   １/４個

椎茸                                   ４枚

しめじ                                 １/２株

長ネギ                                １〜２本

春菊                                   １袋

にんじん                             １/２本

豆腐                                   １丁

 

<赤味噌だし>

かつお昆布だし                   １０００ｃｃ

赤味噌（八丁味噌）              １３０ｇ程度

醤油                                   大さじ３

みりん                                 大さじ３

花椒（ホール）                     大さじ１/２〜１（お好みで調整）

花椒（パウダー）                  大さじ１/２〜１（お好みで調整）

鷹の爪                               １/２〜１本（お好みで調整）

サラダ油                             大さじ１

 

野菜と豆腐は適当な大きさに切る土鍋に野菜と豆腐、洗った牡蠣を盛り付ける別の鍋にサラダ油と花椒のホール、鷹の爪を入れて火にかける。香りが出るまで炒めて、一旦火を止めるボウルに味噌を入れ、適量のだしで溶きのばす３の鍋に４と残りのだしを入れて火にかけ、醤油、みりん、花椒パウダーを入れる土鍋に５のスープを注ぎ、火にかけフタをする沸いたら火を弱め、牡蠣にしっかりと火が通ったら完成
 