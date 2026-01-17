【GUの淡ブラウン】が40・50代におすすめ！ 大人のきれい見え♡「上品コート」

今アウターの買い足しを考えているなら、トレンドカラーのブラウンに注目してみて。今回は、あたたかみのあるコージーメルトン素材のコートを【GU（ジーユー）】からピックアップ。淡いブラウンで、きれいめにもカジュアルにも大人コーデに取り入れやすい一着です。ぜひ冬のワードローブに迎えて。

淡ブラウンが上品◎ きれいめロングコート

【GU】「コージーメルトンバルマカーンコート」\7,990（税込）

淡いブラウンが柔らかな印象のコート。ベルト付きのデザインで、着こなしにメリハリを出しやすくなっています。さりげないコクーンシルエットが採用されており、立てても寝かせてもサマになる襟もポイント。ベルトや襟で着こなしのアレンジを楽しめるのが魅力です。

通勤コーデも上品に決まりそう

オンオフ問わず着まわせるのもこのコートのいいところ。ボタンを外してラフに羽織るだけでも上品に決まりそう。かっちりとしたセンタープレス入りのパンツを合わせた通勤コーデにもマッチします。黒とも白とも好相性で、さらに重た見えもしにくい淡ブラウンなら、つい出番が多くなるかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：Emika.M