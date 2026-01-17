Da-iCEが、最新フルアルバム『TERMiNaL』に収録されている表題曲「TERMINAL」のミュージックビデオを公開した。

表題曲「TERMINAL」はメンバーの工藤大輝、大野雄大と共に、Number_i「GOAT」「BON」「INZM」、BE:FIRST「Milli-Billi」などを手掛ける新進気鋭トラックメイカーのMONJOEを迎えて制作。「TERMINAL」というタイトルにかけて、随所に航空機などを連想させる音色やワードが散りばめられた、”再出発地点”と位置付けたアルバムの表題曲に相応しいダンサブルな1曲となっている。

MVは、嵐、KinKi Kids、AKB48など数多くのアーティストを手掛ける映像ディレクター須永秀明を迎えて制作。複雑なライティングを用いた演出や、メンバーそれぞれが多彩なシチュエーションで目まぐるしくシーンが変わる印象的なソロカット、さらに総勢40名のダンサーを率いて踊るシーンなど、終始見応えのある映像に仕上がった。

アルバム『TERMiNaL』には、「スターマイン」や「I wonder」をきっかけにDa-iCEを知ってくれた新たなファンに、Da-iCEをより知ってもらう為の“入口”と位置付けた＜EntranCE Tour＞を経て、次なるステージへと歩み出す”再出発点”とし、これまで積み重ねてきた経験と進化を胸に新たな未来へと飛び立つ意思が込められている。

収録楽曲は、和田アキ子をフィーチャリングに迎えたダンスナンバー「FUNKEYS」や、テレビ朝日系ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』主題歌「Black and White」、2025夏の高校野球応援ソング/熱闘甲子園 テーマソングとして書き下ろし話題となった「ノンフィクションズ」など、これまでリリースした楽曲のほか、「TERMINAL」「OLD meets NEW」「Try&Groove」「ララバイの前に」「That you know?」「Past days」の新曲6曲を収録。

また、Apple Music & Spotifyを対象にしたプレイリストシェアキャンペーンも開催中だ。1曲目に表題曲「TERMINAL」を入れて、“新たな旅への出発”をテーマに作成したプレイリストのURLを、XもしくはInstagramのストーリーにシェアすると、抽選で50名様に「TERMiNaLステッカー」が当たる内容となっている。

New Album『TERMiNaL』

https://Da-iCE.lnk.to/TERMiNaL 【商品形態】

・初回生産限定豪華盤 AL+DVD3枚組 / 税込価格：\25,000

・初回生産限定豪華盤 AL+Blu-ray Disc3枚組 / 税込価格：\25,000

・AL+DVD2枚組(スマプラ対応) / 税込価格：\9,680

・AL+Blu-ray Disc2枚組(スマプラ対応) / 税込価格：\9,680

・AL(スマプラ対応) / 税込価格：\3,900 ▼プレイリストシェアキャンペーン詳細はこちら

https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1130755

＜Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-＞

https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1128662 公演スケジュール(開場時間/開演時間)

2026年1月24日(土)【福岡】福岡国際センター 16:00/17:00

2026年1月25日(日)【福岡】福岡国際センター 14:00/15:00

2026年1月31日(土)【香川】あなぶきアリーナ香川16:00/17:00

2026年2月1日(日) 【香川】あなぶきアリーナ香川14:00/15:00

2026年2月7日(土)【宮城】ゼビオアリーナ仙台16:00/17:00

2026年2月8日(日)【宮城】ゼビオアリーナ仙台14:00/15:00

2026年2月21日(土)【新潟】朱鷺メッセ 16:00/17:00

2026年2月22日(日)【新潟】朱鷺メッセ 14:00/15:00

2026年2月28日(土)【東京】有明アリーナ 16:00/17:00

2026年3月1日(日)【東京】有明アリーナ 14:00/15:00

2026年3月7日(土)【兵庫】GLION ARENA KOBE 16:00/17:00

2026年3月8日(日)【兵庫】GLION ARENA KOBE 14:00/15:00

2026年3月21日(土)【神奈川】ぴあアリーナMM 16:00/17:00

2026年3月22日(日)【神奈川】ぴあアリーナMM 14:00/15:00

2026年4月11日(土)【広島】広島グリーンアリーナ16:00/17:00

2026年4月12日(日)【広島】広島グリーンアリーナ14:00/15:00

2026年4月18日(土)【愛知】日本ガイシホール16:00/17:00

2026年4月19日(日) 【愛知】日本ガイシホール14:00/15:00

2026年4月25日(土)【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 16:00/17:00

2026年4月26日(日)【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 14:00/15:00