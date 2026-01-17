シンガー・ソングライターのmilet（ミレイ）が16日、自身のSNSを更新し、ニューシングル「The Story of Us」（3月4日発売）のミュージックビデオ（MV）が公開されたことを伝えた。



【写真】雰囲気ぴったり“魔法使い”milet

「The Story of Us」は同日スタートした日本テレビ系アニメ「葬送のフリーレン」第2期のエンディング曲。MV撮影時のオフショットなども掲載し「MVが公開になりました。チェコにて撮影」とロケはチェコ共和国で行ったことも明かした。



中世ヨーロッパの雰囲気が残る街並み、朽ち果てた城など「フリーレン」の世界観と通じる風景の中での撮影だった。「とある魔法も使ってみました フリーレンをイメージしながら。」とMVのクライマックスシーンについてもコメント。「すごいでしょ。ふふーん。」とフリーレン口調で自慢した。



miletが使ったのは「花畑を出す魔法」。くるくると周りながら地面に手をかざすと、辺り一面に花畑が出現した。CGでの合成とみられるが「美しくて、幸せな時間でした。」と感激していた。



「花畑を出す魔法」は主人公のフリーレンが一番好きな魔法。師匠のフランメが好きだった魔法でもある。後に共に魔王を倒すことになる勇者ヒンメルと出会った時にフリーレンが見せた、物語の鍵となる魔法だ。



フォロワーは「miletが花畑を出す魔法を使い始めたとき思わず声が出てしまった」「フランメとフリーレンが1番好きな魔法をmiletちゃんが!」と感激。miletはアニメ1期のエンディング曲「Anytime Anywhere」も担当しており、ファンは「まじでmiletが『フリーレンにぴったりな曲を作る魔法』を使ってるとしか思えん」と世界観の一致を喜んでいた。



（よろず～ニュース編集部）