ブレーメンDF菅原由勢が同点弾を演出

ドイツ1部ブレーメンのDF菅原由勢は現地時間1月16日に行われたブンデスリーガ第18節フランクフルト戦（3-3）に右ウイングバックとして先発フル出場し、最前線への鮮やかなスルーパスでゴールをアシスト。

これが「芸術パス」と反響を呼んでいる。

フランクフルトではMF堂安律が先発出場で、DF小杉啓太はベンチ外。ブレーメンではGK長田澪（ミオ・バックハウス）と菅原が先発出場した。

開始1分でフランクフルトが先制する展開となったなか、菅原の精密なパスがフランクフルトの最終ラインに風穴を開けた。右サイドを駆け上がった菅原はハーフウェイライン付近から前線へ斜めのスルーパスを供給。DF2人の間を抜けたパスに抜け出したFWユスティン・エンジンマーがフィニッシュを決め、ブレーメンが同点に追いついた。菅原は第10節ヴォルフスブルク戦（2-1）以来7試合ぶりのアシストを記録した。

試合はその後にお互いに2得点ずつを加える点の取り合いの末に3-3でドロー決着。菅原と長田はフル出場。堂安は後半38分までプレーした。

菅原の鮮やかなアシストがスポーツチャンネル「DAZN」の公式Xで公開されると、「これはうまい」「めちゃくちゃ最高のパス」「すげー」「デブライネ化してるな」「ピンポイントすぎ」「これすごいな」「これゲームやろ」「芸術パス」「正確すぎる」「ジャパニーズアーノルドやな」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）