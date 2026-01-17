女優の北香那（28）が17日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）に出演。自身が出演した同局の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）について話した。

ヘブン(トミー・バストウ)に恋する女学校で英語を学んだ島根県知事・江藤安宗（佐野史郎）の娘・リヨ役を演じた北。英語台詞での演技については「私全然(英語)できないです…今までやったこともなくて初挑戦だったんですけど。いつもは台本を目で覚える作業っていうのをするんですけど今回の英語に関しては耳コピで覚えるという作業に徹しました」と明かし、「耳の情報も意外にきちんと入ってくるんだなってことも学びました」とコメント。

今回はヘブン役の俳優トミー・バストウがVTR出演。北の英語について「香那さんは耳がいいと思いますね、違和感が全くない。言葉だけではなくすごく英語の感覚がある西洋のエッセンスも出ました」と話し、「たまに(北が)緊張してアドバイスも頼まれました“トミーさん私の英語はどう？”“大丈夫！全然気にしなくていい、綺麗な英語が伝わっているからクヨクヨするな！”」とアドバイスを送ったという。

同作はふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。