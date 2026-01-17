週明け20日(火)ごろからかなり強い寒気が日本付近に流れ込み、冬型の気圧配置が続く見込みです。日本海側では雪が数日にわたり降り続くおそれがあり、交通障害などに注意・警戒が必要になりそうです。

20日(火)午前9時の予想天気図です。冬型の気圧配置になりそうです。日本海に筋状の雲がかかるような状態がその後続きそうです。

上空の寒気は20日以降は特に強く、上空およそ1500メートルでは北陸で−12度以下になるなど、冷え込みも厳しくなりそうです。

週明けの雪・雨と風の予想ですが、20日は東北の日本海側などで雪の降り方が強まりそうです。日中からは、北陸や山陰でも雪が降り出すでしょう。

21日も日本海では北西の風が吹き、日本海側では断続的に雪が降る見込みです。

22日は、日本海で風が収束してできる発達した雪雲が近畿北部や北陸にかかりそうです。

強い冬型は20日以降続きそうで、日本海側を中心に大雪の状態が持続し、ところによっては積雪量がかなり多くなるおそれがあります。

北陸では、20日あたりから雪が降るでしょう。金沢では21日以降気温がかなり低く、21日は予想最高気温が1度です。21日以降、最低気温が氷点下の冬日になる厳しい寒さになる見込みです。

東北や北海道も、日本海側を中心に週明けから雪が降りそうですが、最高気温が氷点下の真冬日のところもあるでしょう。

来週は、雪への備えが必要になるでしょう。北陸など日本海側の地域では、交通障害などに注意・警戒が必要になりそうですが、低温によって生じる水道管の凍結といったトラブルにも注意を払ったほうがよさそうです。

冬型が強まれば、大雪にとどまらず暴風のおそれもあります。最新の気象の情報に注意をするようにしてください。