2026年1月18日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月18日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
美的センスが上昇。インターネットでファッション研究を。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
感情的になって周囲と衝突しがち。冷静さをキープして。
10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
無駄を省いたシンプルな生活が吉。おしゃれも控えめに。
9位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
だまされやすい日。うま過ぎる話は必ず疑ってかかろう。
8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
周囲の影響を受けやすい日。ネガティブな出来事は避けること。
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
待つだけじゃ何も始まらない。チャンスは自分で探そう！
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
欲しかったものが手に入る運。親友とのショッピングが吉。
5位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
乗りもののトラブルに注意。時間に余裕を持って出掛けて。
4位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
同じ境遇の人との会話に幸運が。うれしい情報もゲットできそう。
3位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
金銭トラブルが心配。友人との貸し借りは避けること。
2位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
今までとは違う世界をのぞいてみよう。趣味の世界なら◎。
1位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
未知の分野に幸運が。スポーツ、語学など世界を広げて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)