¹Åç¤Î¡Öµ´·³Áâ¡×Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÁÔÀä¤¹¤®¤¿¡ÖËÜÅö¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ã¤Æ¡×À¾»³½¨Æó»á¤Î¹ðÇò¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡¡¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤âÀä¶ç¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡Ä¡©¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯£Ó£Ð£Ï£Ò£Ô£Ó¡×¤¬£±£·Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµå³«Ëë£Ó£Ð¡¡¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¤½ç°ÌÍ½ÁÛ¡×¡£À¾»³½¨Æó»á¡¢¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡¢²¬ºê°ê»á¡¢Ã«ÈË¸µ¿®»á¡¢Ä»Ã«·É»á¡¢Ê¡Î±¹§²ð»á¤éµå³¦¤ÎÍÌ¾£Ï£Â¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡³«ËëÄ¾Á°¤Î¥¥ã¥ó¥×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ä¹Ç¯¡¢¹Åç¤ÎÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿À¾»³»á¤Ï¡Ö¹Åç¤ÏËÜÅö¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×¤È½Ò²û¡£
¡¡¡Ö´ÆÆÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤Í¡£»³ËÜ¹ÀÆó´ÆÆÄ¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÎÂç²¼¹ä»Ë¤µ¤ó¡Ä¡£¤â¤¦¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯Îõ¤¹¤®¤Æ¡Ä¡£ËÜÅö¤ËËÍ¤éÎý½¬¤·¤Æ¤ë¤È¤¡Ä¡¢¤â¤¦»¦¤µ¤ì¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²¼»á¤Ï¡¢¥«¡¼¥×¤Î²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤¿¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¤Ç°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡Öµ´·³Áâ¡×¤Î°ÛÌ¾¤ÇÁª¼ê¤ò¿Ì¤¨¤¢¤¬¤é¤»¤¿Ç®·ì´Á¡£
¡¡À¾»³»á¤Ï¡ÖÎý½¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸áÁ°Ãæ¤º¡¼¤Ã¤È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¤Ï¡Ø£±¡¢£±¡¢£±¡¢£²¡Ù¤Ã¤ÆÂ¤òÂ·¤¨¤ëÀ¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤Ã¤«¤éº£ÅÙ¡¢Ï¢ÂÓÊâÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Ã¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¹¥Ô¡¼¥É¾å¤²¤í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ëÁö¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Øº£ÅÙ¤Ï¥é¥¤¥È¥Ý¡¼¥ë¤«¤é¥ì¥Õ¥È¥Ý¡¼¥ë¤Þ¤Ç¥À¥Ã¥·¥å¤·¤í¡Ù¡£¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¤Þ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÍè¤Æ¡Øº£ÅÙ¡¢¥Û¡¼¥à¤«¤é¥ì¥Õ¥È¥Ý¡¼¥ë¤Þ¤Ç¹Ô¤±¡Ù¡£¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤æ¤Ã¤¯¤êÍè¤Æ¡£¡Ø¥Û¡¼¥à¤«¤éº£ÅÙ¤Ï£±¼þÁ´ÎÏ¤Ç¹Ô¤±¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤È²á¹ó¤¹¤®¤ë¸áÁ°Ãæ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤¬¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¡ÖµÙ·Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤ÈÀ¾»³»á¤Ï¡ÖµÙ·Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µÙ·Æ¤Ï¥ì¥Õ¥È¥Ý¡¼¥ë¤«¤é¥Û¡¼¥à¤ØÍè¤ë´Ö¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤½¤³¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢µÙ·Æ¡£¤½¤³¤ÇÂ©¤òÀ°¤¨¤í¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÁÔÀä¤¹¤®¤ëÆâÍÆ¤Ë¡¢¸Þ½½Íò»á¤â¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡Ä¡©¡×¤ÈÀä¶ç¤·¤¿¡£
¡¡À¾»³»á¤Ï¸Þ½½Íò»á¤Ë¡ÖËÜÅö¡£¤½¤ì¤Ç¡Ê¥Û¡¼¥à¤Ø¤Î¥é¥ó¤Ç¡Ë¸å¤í¤ÎÊý¤Ð¤Ã¤«¤êÁö¤Ã¤Æ¤¿¤é£²·³¤Ë¹Ô¤«¤µ¤ì¤ó¤Í¤ó¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£