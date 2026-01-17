モデル高橋かの（24）と“熊田曜子二世”の称号を持つグラドル平井こと（25）が17日、大阪・なんばHatchで、「GAKUSEI RUNWAY2025 WINTER」に、ゲスト出演した。

同イベントは“関西コレクション”がプロデュースする女子学生の夢をかなえるランウエーイベント。日本中から「ランウエーを歩いてみたい」という女子学生が集まり、憧れのモデルやインフルエンサーと同じステージを歩く。また、当日の来場者投票により、関西コレクション出演に1歩近づく「大阪選抜モデル」の決定舞台でもある。

イベント後、高橋は「学生ランウエーには何度か出ているけど、慣れなくていつも緊張する」とし、「毎回来てくれるファンが見えるところにいてくれたので、頑張ってよかったなと思った」とほほ笑んだ。

平井は「熱気がすごい」とすると「とても楽しく歩けました」と胸を張った。

セーラー服を着てのランウエー。高橋は「24歳ですが、20歳を過ぎても制服を着る機会はある」とし、「いまだに月1以上は撮影で着ているので、自分的には心配もあるけど、まだなんとか…」。

一方、平井は「撮影会とかで、年に1回は着ている」とした。「25歳なので現役の学生の前ではちょっとだけ自信がなかったけど、いざステージに出ると楽しくて！」と笑った。

今年の目標を高橋は「以前は演技が苦手だったけど、最近楽しさに気付いた」とし、「演技系を頑張りたい」と目を輝かせた。挑戦したい役柄は「こういうキャラなのでぶりっ子、あざと系が多いけど、真逆をやってみたいと思って練習しています」。

平井は「昨年からYouTubeを始めて、釣りとおじさん大好きを発信しています」とアピール。「その好きで、バラエティーとかに出られればいいなと思ってます」とした。