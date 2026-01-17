ÍÅ²ø¤ÎÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤´É¸Ñ¡£¿Í´Ö¤Ë²½¤±¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡¿´É¸Ñ¤Î¥â¥Ê¥«£
¡Ø´É¸Ñ¤Î¥â¥Ê¥«¡Ù¡ÊÌëÉ÷¤µ¤é¤é/KADOKAWA¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø´É¸Ñ¤Î¥â¥Ê¥«¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
°¦¤µ¤ìÍÅ²ø¡¦´É¸Ñ¡¢ÇúÃÂ¡ª ¿Í¤ËØá¤ê¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢Ì¤Íè¤òÍ½¸À¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÆÃ¼ì¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¤â¤Ä´É¸Ñ¡Ê¤¯¤À¤®¤Ä¤Í¡Ë¡£ÆüËÜÍ¿ô¤ÎÎîÇÞ»Õ°ì²È¡¦ÊôÆüËÜ¡Ê¤¿¤«¤â¤È¡Ë²È¤Ç¤Ï¡¢ÀèÁÄÂå¡¹´É¸Ñ¤ò»ô°é¤·¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢°ì²È¤ÎËöêã¤Ç¤¢¤ëºÌÇÎ¡Ê¤¤¤í¤Ï¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÌîÎÉ¤Î´É¸Ñ¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤º¤Ã¤È´É¸Ñ¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÌÇÎ¤Ï¡Ö¥â¥Ê¥«¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢¤³¤Ã¤½¤ê»ô¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¥â¥Ê¥«¤ÏÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯»È¤¨¤º¡¢¤Û¤Ü¥Ú¥Ã¥È²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£¡Ø¸Ñ¤ÎÁë¡Á¤æ¤ë¤Ã¤È²ø°Û¡Á¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤¬ÉÁ¤¯¡¢ÍÅ²ø¤æ¤ë¥¥ã¥é¥³¥ß¥Ã¥¯¡ª ¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¥â¥Ê¥«¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ë¡¢¿Í´Ö¤ä´É¸Ñ¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¡Ø´É¸Ñ¤Î¥â¥Ê¥«¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
